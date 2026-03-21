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बारिश के बाद हरियाणा में कोहरे की दस्तक, 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान

दो दिन बारिश के बाद शनिवार को अचानक से हरियाणा में कोहरे ने दस्तक दी. जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 10:57 AM IST

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अंबाला/फरीदाबाद/सिरसा: शनिवार की सुबह हरियाणा में कोहरे की दस्तक से हर कोई हैरान रह गया. दरअसल आम तौर पर मार्च महीने में मौसम साफ रहता है, लेकिन अचानक से हुए मौसम में बदलाव से हर कोई हैरान है. शनिवार सुबह हरियाणा भर में कोहरा छाया रहा. कई जिलों में सुबह विजिबिलिटी इतनी कम रही कि दो मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था. मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया.

अंबाला में कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक! शनिवार की सुबह अंबाला में अचानक घना कोहरा छा गया. जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई. कम विजिबिलिटी और घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. मार्च महीने की शुरुआत से ही तापमान 33 डिग्री के पार चला गया था. जिसके चलते समय से पहले ही गर्मी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर अचानक मौसम बदला और कोहरा पड़ा.

बारिश के बाद हरियाणा में कोहरे की दस्तक, 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान (Etv Bharat)

फरीदाबाद में कोहरे से जनजीवन प्रभावित: फरीदाबाद में भी शनिवार की सुबह कोहरा देखने को मिला. बीते दो दिनों ने शहर में बारिश हुई. जिसके चलते तापमान में गिरावट तो दर्ज की ही गई, जबकी आज कोहरे ने दस्तक दे दी. धुंध और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को सर्दियों जैसा एहसास होने लगा है. पार्कों में टहलने निकले लोग भी इस बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए.

सिरसा में भी कोहरे ने दी दस्तक: सिरसा में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 5 मीटर के आसपास रही. जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. मौसम में हुए इस बदलाव से हर कोई हैरान है. क्योंकि मार्च में मौसम अधिकतर साफ रहता है. मार्च की शुरुआत से तापमान तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था. जिसके चलते गर्मी ने भी समय से पहले दस्तक दे दी थी. मार्च के दूसरे हफ्ते में ही तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया था. अब मौसम में अचानक बदलाव हुआ है.

हरियाणा का अधिकतम तापमान: बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान करनाल में 11 डिग्री दर्ज किया गया. ये सामान्य से 3 डिग्री कम रहा. इसके अलावा हरियाणा का अधिकतम तापमान भिवानी में 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 8.9 डिग्री दर्ज किया गया. तापमान गिरने से एक बार फिर लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है.

हरियाणा में कहां कितनी बारिश हुई? बीते 24 घंटों में हरियाणा भर में बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 15.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. इसके अलावा करनाल और पानीपत में 5.0 मिमी, रोहतक में 3.8 मिमी, अंबाला में 3.5 मिमी, पलवल में 3.0 मिमी, भिवानी में 2.5 मिमी और बाकी जिलो में 0.5 से लेकर 2.5 मिलीमीटर तक बारिश हुई.

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