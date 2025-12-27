पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 10 फ्लाइट रद्द, 33 ने देरी से भरी उड़ान
बिहार में घने कोहरे से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित. 10 फ्लाइट रद्द, 33 देरी से पहुंची. आज सुबह भी एक उड़ान रद्द. पढ़ें खबर-
Published : December 27, 2025 at 9:04 AM IST
पटना: बिहार में छाए घने कोहरे और धुंध के कारण पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. लगातार फ्लाइट्स में देरी और रद्दीकरण से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कल रद्द हुईं 10 उड़ानें: कल पटना एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली कुल 10 उड़ानें रद्द कर दी गईं. इनमें पटना-कोलकाता सेक्टर की दो, हैदराबाद-पटना की एक, मुंबई-पटना की एक और दिल्ली-पटना सेक्टर की दो उड़ानें शामिल हैं. इसके अलावा 33 विमान देरी से पटना पहुंचे.
आज सुबह भी उड़ान रद्द: आज सुबह दिल्ली से पटना आने वाली एक उड़ान को रद्द करना पड़ा. देर शाम रनवे विजिबिलिटी 500 मीटर से कम होने के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. सुबह भी विजिबिलिटी 500 मीटर से कम बनी हुई है, जिससे दिन में 10 बजे के बाद ही सामान्य परिचालन की उम्मीद है.
देरी से पहुंचे दर्जनों विमान: कम विजिबिलिटी के कारण कई विमानों को लैंडिंग में दिक्कत हुई. कल 33 विमान देरी से पहुंचे और कई उड़ानें चार घंटे से अधिक की देरी से संचालित हुईं. नजदीकी रूट जैसे कोलकाता से आने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं.
यात्रियों को हो रही परेशानी: घने कोहरे से यात्रियों को काफी असुविधा झेलनी पड़ रही है. कई यात्री घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करने को मजबूर हैं. हालांकि, रद्द उड़ानों के अधिकांश यात्रियों को वैकल्पिक तारीख का टिकट दिया गया है, जबकि कुछ ने रिफंड का विकल्प चुना है.
एयरपोर्ट प्राधिकरण की व्यवस्था: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग काउंटर खोल दिए हैं, जहां टिकट रिफंड या नई तारीख का टिकट आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है. कल मुख्य रूप से इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द हुई थीं. कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा, जहां संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12 घंटे देरी से पहुंची. यात्री एयरलाइंस की वेबसाइट या एयरपोर्ट से नवीनतम अपडेट जरूर चेक करें.
