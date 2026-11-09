यूपी में बढ़ने लगा कोहरा और धुंध; अब होगी जाड़े की शुरुआत, रात के तापमान में गिरावट
प्रदूषण के कारण 2 दिनों तक धुंध और कोहरे में वृद्धि हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:01 AM IST
लखनऊ: यूपी में हल्की ठंडक की शुरुआत हो गई है. सुबह और शाम के समय पड़ने वाले धुंध के साथ कोहरे में भी हल्की वृद्धि हुई है. रात के तापमान में कुछ इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. वहीं ज्यादातर इलाकों में रात और दिन का तापमान सामान्य व सामान्य के आसपास चल रहा है. सुबह और शाम के समय हल्की गुलाबी सर्दी पड़ रही है. दिन के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य बना हुआ है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है. प्रदूषण के कारण 2 दिनों तक धुंध और कोहरे में वृद्धि हो सकती है.
लखनऊ का मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: रविवार को भी उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस लखीमपुर खीरी में रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा. सुबह-शाम के समय पड़ने वाले धुंध में 1-2 दिन तक इजाफा हो सकता है.
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