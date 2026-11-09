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यूपी में बढ़ने लगा कोहरा और धुंध; अब होगी जाड़े की शुरुआत, रात के तापमान में गिरावट

प्रदेश के कुछ जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में हल्की ठंडक की शुरुआत हो गई है. सुबह और शाम के समय पड़ने वाले धुंध के साथ कोहरे में भी हल्की वृद्धि हुई है. रात के तापमान में कुछ इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. वहीं ज्यादातर इलाकों में रात और दिन का तापमान सामान्य व सामान्य के आसपास चल रहा है. सुबह और शाम के समय हल्की गुलाबी सर्दी पड़ रही है. दिन के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य बना हुआ है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है. प्रदूषण के कारण 2 दिनों तक धुंध और कोहरे में वृद्धि हो सकती है.