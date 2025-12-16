ETV Bharat / state

उत्तराखंड में घने कोहरे के साथ शीतलहर का अटैक, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

वहीं मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों के कुछ स्थानों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. बात राजधानी देहरादून की करें तो आसमान मुख्यतःसाफ़ रहने की संभावना हैं . अधिकतम तापमान लगभग 24°C रहने की संभावना है.

रुद्रपुर: उत्तराखंड के तराई के क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है. उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के तराई के क्षेत्रों में कोहरे ने सफेद चादर ओढ़ ली है. जिस कारण विजिबिलिटी न के बराबर है. राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहन रेंगते दिखाई दे रहे हैं. जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है. उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जनपद के कुछ हिस्सों में कोहरे ने सफेद चादर ओढ़ ली है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी न के बराबर है. आलम ये है कि सड़को पर वाहन रेंगकर चल रहे हैं. ठंड बढ़ने के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र लालकुआं में भी ठंड ने दस्तक दे दी है. सीजन का पहला कोहरा लगने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में वाहन रेंगते दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा ट्रेन, हवाई यातायात में भी कोहरा असर डालने लगा है.

आलम ये है कि लोगों को सुबह के आठ बजे बाद भी वाहनों में लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है. रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानदारों द्वारा ठंड से बचने के लिए अलाव जलाई गई है. बढ़ती ठंड में राहगीर अलाव का सहारा ले रहे हैं. स्थानीय निवासी दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि सर्दियों के मौसम में आज पहली बार घना कोहरा लगा है. जिस कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है. जिस कारण यातायात पर असर देखने को मिल रहा है. नगर पंचायत लालकुआं क्षेत्र में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. नगर पंचायत द्वारा पूर्व में ही जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है. जिस कारण राहगीरों को ठंड में राहत है.

