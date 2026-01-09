यूपी में भीषण कोहरे की वजह से ट्रेन संचालन बेपटरी; फ्लाइट्स का शेड्यूल हुआ गड़बड़
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि पहले की तुलना में ट्रेनों की संचालन स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोहरा थमने का नाम नहीं ले रहा है. भीषण कोहरे की वजह से ट्रेनें कई-कई घंटे देरी से चल रही हैं. फ्लाइट्स का शेड्यूल भी गड़बड़ हो गया है. बसों की टाइमिंग पर भी बुरा असर पड़ा है. सड़क पर सुबह और शाम के वक्त कोहरे की वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं.
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं कोहरे के कारण गुरुवार को भी प्रभावित रहीं. दिल्ली की दो उड़ानें गुरुवार को निरस्त रहीं. वाराणसी में खराब मौसम के कारण तीन उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट हो गईं. गोरखधाम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन भी गुरुवार को प्रभावित रहा.
कितनी देरी से चल रही ट्रेनें
|ट्रेन संख्या
|नाम
|देरी
|12556
|गोरखधाम एक्सप्रेस
|8:09 घंटा
|12420
|गोमती एक्सप्रेस
|5:05 घंटा
|15566
|वैशाली एक्सप्रेस
|4:44 घंटा
|12232
|चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट
|4:01 घंटा
|13240
|कोटा-पटना एक्सप्रेस
|3:32 घंटा
|12226
|कैफियात एक्सप्रेस
|3:18 घंटा
|15734
|फरक्का एक्सप्रेस
|2:28 घंटा
|12238
|बेगमपुरा एक्सप्रेस
|2:16 घंटा
|12004
|शताब्दी एक्सप्रेस
|1:04 घंटा
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि पहले की तुलना में ट्रेनों की संचालन स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है. अब ट्रेनें उतनी लेट नहीं हो रहीं जितनी पहले हो रही थीं. धीरे-धीरे ही सही ट्रेनों का संचालन पटरी पर आ रहा है. अब ट्रेनें निरस्त नहीं करनी पड़ रही हैं. आने वाले कुछ दिनों में कोहरा कम होगा तो फिर से ट्रेनों का संचालन सुचारु रूप से शुरू हो जाएगा और यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी.
इन फ्लाइट्स पर पड़ा असर
- एक्सवाइ-334 लखनऊ-रियाद 2:19 घंटा देरी
- ओवी-706 लखनऊ-मस्कट 32 मिनट देरी
- क्यूपी-1526 लखनऊ-मुंबई 40 मिनट देरी
- एआइ-2492 लखनऊ-मुंबई 56 मिनट देरी
- 6ई-399 लखनऊ-गोवा 40 मिनट देरी
- 6ई-1424 शारजाह-लखनऊ 1:01 घंटा देरी
- आइएक्स-1026 मुंबई-लखनऊ 30 मिनट देरी
- एक्सवाइ-333 रियाद-लखनऊ 2:25 घंटा देरी
- क्यूपी-1524 मुंबई-लखनऊ 38 मिनट देरी
- एआइ-2491 मुंबई-लखनऊ 1:01 घंटा देरी
- 6ई-2172 दिल्ली-लखनऊ 49 मिनट देरी
- 6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 2:00 घंटा देरी
विमान सेवाएं बाधित: इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली से सुबह आने वाली उड़ान 6ई-2107 गुरुवार को निरस्त कर दी गई. इससे लखनऊ से सुबह 6:10 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ान 6ई-6026 को भी निरस्त कर दिया गया. सुबह की उड़ान निरस्त होने से यात्री परेशान हो गए. इन यात्रियों को दूसरी उड़ानों का विकल्प दिया गया. कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा निरस्त करवाकर रिफंड का विकल्प चुना.
वाराणसी एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट्स रद्द: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा. इस दौरान कुल 9 उड़ानें निरस्त कर दी गईं. 10 उड़ानों को अन्य एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करना पड़ा.
निरस्त की गई उड़ानों में IX 1023/2547 मुंबई–वाराणसी–मुंबई, SG 329/330 मुंबई–वाराणसी–मुंबई, SG 657/658 हैदराबाद–वाराणसी–हैदराबाद, QP 1491/1424 मुंबई–वाराणसी–बेंगलुरु, 2235/6632 दिल्ली–वाराणसी–दिल्ली, 6447/6570 मुंबई–वाराणसी–मुंबई, 401/6044 चेन्नई–वाराणसी–चेन्नई, 671/432 हैदराबाद–वाराणसी–हैदराबाद, 714/499 बेंगलुरु–वाराणसी–बेंगलुरु शामिल हैं.
वाराणसी से डायवर्ट की गई फ्लाइट्स में 6E 2334/2321 दिल्ली–वाराणसी–दिल्ली, 6E 2379/2083 खजुराहो–वाराणसी–खजुराहो, 6E 6501/6502 कोलकाता–वाराणसी–कोलकाता फ्लाइट्स शामिल हैं.
प्रयागराज में देरी से पहुंची ट्रेनें: कोहरे की वजह से कई ट्रेनें घंटों देरी से प्रयागराज पहुंचीं. प्रयागराज एक्सप्रेस 6 घंटे, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस करीब 7 घंटे और रीवा एक्सप्रेस 8 घंटे की देरी से प्रयागराज पहुंची. बेंगलुरू और मुंबई से आने वाली उड़ानें भी देर से पहुंचीं. दिल्ली की उड़ान समय पर रही.
