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कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, उत्तराखंड में भी कई रूट पर ट्रेनों के फेरे घटे

कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द ( PHOTO- IANS )

देहरादून: सर्दियों में कोहरे के दौरान ट्रेनों का सुरक्षित और सुचारु संचालन करने के लिए उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को निर्धारित तिथियों पर रद्द करने और कुछ ट्रेनों के फेरों में कटौती करने का निर्णय लिया है. यह व्यवस्था दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक लागू रहेगी. इससे देहरादून, काठगोदाम, लालकुआं, टनकपुर और आनंद विहार समेत कई रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है.

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने प्रेस रिलीज जारी कर रद्द होने वाली ट्रेनों की जानकारी दी है. इसके साथ ही कोहरे के मौसम में कई ट्रेनों के संचालन की आवृत्ति भी कम की गई है. इनमें देहरादून, काठगोदाम, टनकपुर और रामनगर से जुड़ी ट्रेनें शामिल हैं. प्रेस रिलीज के मुताबिक, इससे रूटों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा.