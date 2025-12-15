ETV Bharat / state

ट्रेनों पर कोहरे का असर शुरू, दिल्ली, यूपी व पंजाब से आने वाली ट्रेन हुई लेट

कोटा : सर्दी आते ही कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी आम है, इससे निजात के कई प्रयास रेलवे कर रहा है. फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग भी कोटा रेल मंडल में किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब की तरफ से आने वाली ट्रेनों में लेट लतीफ शुरू हो गई है. सोमवार की ही बात की जाए तो करीब एक दर्जन से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं. इन ट्रेनों में दुरंतो और सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं, जिनमें चार घंटे तक की देरी हो रही है. सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन की बात की जाए तो अवध एक्सप्रेस ट्रेन है. वह करीब 4 घंटे देरी से चल रही है. इसके अलावा अन्य कई ट्रेनें भी 3 और 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को भी असुविधा हो रही है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि कोटा रेल मंडल में फॉग सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग अधिकांश ट्रेनों में किया जा रहा है. इससे ट्रेनों के परिचालन में कोहरे का असर कम होता है. हालांकि, लंबी दूरी तय करके आने वाली ट्रेन पहले ही देरी से हो जाती है. इससे उनके टाइम को कवर करने में थोड़ी समस्या भी होती है. साथ ही सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए भी ट्रेनें देरी से संचालित हो रही हैं. यात्रियों को सलाह है कि वह नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (एनटीईएस) पर ट्रेन के आने और जाने के समय की पूरी जानकारी ले, इससे उन्हें असुविधा कम होगी.