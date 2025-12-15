ETV Bharat / state

ट्रेनों पर कोहरे का असर शुरू, दिल्ली, यूपी व पंजाब से आने वाली ट्रेन हुई लेट

कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब की तरफ से आने वाली ट्रेनों में लेट लतीफ शुरू हो गई है.

कोहरे के कारण ट्रेन लेट
(ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
कोटा : सर्दी आते ही कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी आम है, इससे निजात के कई प्रयास रेलवे कर रहा है. फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग भी कोटा रेल मंडल में किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब की तरफ से आने वाली ट्रेनों में लेट लतीफ शुरू हो गई है. सोमवार की ही बात की जाए तो करीब एक दर्जन से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं. इन ट्रेनों में दुरंतो और सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं, जिनमें चार घंटे तक की देरी हो रही है. सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन की बात की जाए तो अवध एक्सप्रेस ट्रेन है. वह करीब 4 घंटे देरी से चल रही है. इसके अलावा अन्य कई ट्रेनें भी 3 और 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को भी असुविधा हो रही है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि कोटा रेल मंडल में फॉग सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग अधिकांश ट्रेनों में किया जा रहा है. इससे ट्रेनों के परिचालन में कोहरे का असर कम होता है. हालांकि, लंबी दूरी तय करके आने वाली ट्रेन पहले ही देरी से हो जाती है. इससे उनके टाइम को कवर करने में थोड़ी समस्या भी होती है. साथ ही सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए भी ट्रेनें देरी से संचालित हो रही हैं. यात्रियों को सलाह है कि वह नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (एनटीईएस) पर ट्रेन के आने और जाने के समय की पूरी जानकारी ले, इससे उन्हें असुविधा कम होगी.

सोमवार को यह ट्रेन चल रही है देरी से :

  1. ट्रेन नंबर 13237 पटना कोटा एक्सप्रेस के कोटा पहुंचने का समय सुबह 11:55 था, लेकिन वह करीब 3 घंटे देरी से चल रही है.
  2. ट्रेन नंबर 19038 बरौनी जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस की कोटा पहुंचने का समय दोपहर 12:10 था, लेकिन वह चार घंटे देरी से चल रही है.
  3. ट्रेन नंबर 20942 गाजीपुर सिटी बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोटा पहुंचने का समय दोपहर 1:45 है, लेकिन वह वर्तमान में करीब 2 घंटे 30 मिनट देरी से चल रही है.
  4. ट्रेन नंबर 12402 देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस सुबह 10:35 पर कोटा पहुंचना था, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है.
  5. ट्रेन नंबर 22654 निजामुद्दीन तिरुवंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 10:30 पर कोटा पहुंचना था, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है.
  6. ट्रेन नंबर 12450 चंडीगढ़ से मडगांव जंक्शन गोवा संपर्क क्रांति सुबह 11:10 पर कोटा पहुंचना था, लेकिन 2 घंटे देरी से चल रही है.
  7. ट्रेन नंबर 12264 हजरत निजामुद्दीन पुणे जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस को सुबह 10:45 पर कोटा पहुंचना था, लेकिन वह डेढ़ घंटे देरी से चल रही है.
  8. ट्रेन नंबर 20452 नई दिल्ली सोगरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से सुबह 7:10 पर रवाना होती है, लेकिन वह करीब 3 घंटे देरी से रवाना हुई है.
  9. ट्रेन नंबर 20156 नई दिल्ली डॉ अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह 5:20 की जगह 3 घंटे 26 मिनट देरी से 8:46 पर कोटा पहुंची है.
  10. ट्रेन नंबर 12478 श्री माता वैष्णो देवी जामनगर सुबह तड़के 2:45 पर पहुंचने की जगह 3 घंटे देरी से 5:49 पर कोटा पहुंची है.

संपादक की पसंद

