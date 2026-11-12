यूपी के कई जिलों में कोहरे का असर, बरेली में 200 मीटर रही विजिबिलिटी
हरदोई सबसे ठंडा जिला, 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:25 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब सुबह-शाम पड़ने वाली ठंडक और कोहरे में इजाफा होने लगा है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बरेली में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी यूपी तक टर्फ फैली हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं यूपी में प्रवेश कर रही हैं. इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है.
लखनऊ का वेदर ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है. सुबह-शाम के समय पड़ने वाला कोहरा जारी रहेगा. अधिकतम तापमान 31 तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह और रात के समय हल्की धुंध मिश्रित कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा धूप खिली. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में बहुत ही हल्का बदलाव हुआ. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
आगरा सबसे गर्म जिला: बुधवार को प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है. आने वाले 6 से 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई स्पेशल बदलाव नहीं होगा.
ये भी पढ़ें- यूपी में बढ़ी ठंडक! सुबह-शाम छाने लगा कोहरा, हरदोई में लुढ़का पारा