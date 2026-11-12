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यूपी के कई जिलों में कोहरे का असर, बरेली में 200 मीटर रही विजिबिलिटी

हरदोई समेत यूपी के कई जिलों में सर्दी में इजाफा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब सुबह-शाम पड़ने वाली ठंडक और कोहरे में इजाफा होने लगा है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बरेली में सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी यूपी तक टर्फ फैली हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं यूपी में प्रवेश कर रही हैं. इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है.