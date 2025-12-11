ETV Bharat / state

यूपी में कोहरा बना काल; फर्रुखाबाद में चचेरे भाई-सगी 2 बहनों की मौत, महराजगंज में महिला की गई जान

फर्रुखाबाद में ट्रक ने बाइक सवार भाई-बहनों को मारी टक्कर, महराजगंज में बस-कार की भिड़ंत.

फर्रुखाबाद में हुए हादसे में भाई और दो बहनों की मौत. (Photo Credit; UP Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
फर्रुखाबाद: ठंड और कोहरे के बीच यूपी में लगातार हादसे हो रहे हैं. गुरुवार को अयोध्या के साथ ही फर्रुखाबाद और महराजगंज में दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई. फर्रुखाबाद में चचेरे भाई और दो सगी बहनों की मौत हो गई, जबकि महराजगंज में कार-ट्रक की टक्कर में महिला की जान चली गई.

फर्रुखाबाद में हुए हादसे में भाई और दो बहनों की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह डीसीएम और बाइक की जोरदर भिड़ंत हो गई. इसमें एक युवक और दो किशोरियों की मौत हो गई. जांच में पता चला कि युवक अपनी चचेरी बहनों को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था, तभी डीसीएम से भिड़ंत हो गई. मृतकों की पहचान भूड नगला निवासी 19 वर्षीय राजन, काजल (15) और सेजल (12) के रूप में हुई है. काजल 10वीं और सेजल कक्षा 6 में पढ़ती थी. राजन अपने परिवार में इकलौता था. पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 8.30 बजे हुआ. घायलों को पहले अस्पताल लाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया.

मोहम्दाबाद थानाध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौत हुई है. सूचना मिलने पर एसडीएम सदर रजनीकांत, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार, सीओ अजय वर्मा, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है.

महराजगंज में हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

महराजगंज में बस-कार की भिड़ंत, गर्भवती महिला की मौत

महराजगंज में गुरुवार सुबह घने कोहरे ने बड़ा सड़क हादसा करा दिया. नौतनवां क्षेत्र के संपतिहां चौकी के पास बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत तीन पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे लोग वहीं फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. कार सवार गर्भवती महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान साबिया पत्नी सलीम के रूप में हुई है. जबकि घायलों में नसीम पुत्र साफी मुहम्मद, अख्तर सिद्दीकी पुत्र इसरार अहमद (निवासी अजगरहा थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज) शामिल हैं.

नौतनवा थाना प्रभारी पुरुषोत्तम राव ने बताया कि बस और कार में कोहरे के कारण भिडंत हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है. तीन लोग घायल हैं. घायलों का इलाज चल रहा है.

संपादक की पसंद

