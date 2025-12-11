ETV Bharat / state

यूपी में कोहरा बना काल; फर्रुखाबाद में चचेरे भाई-सगी 2 बहनों की मौत, महराजगंज में महिला की गई जान

फर्रुखाबाद में हुए हादसे में भाई और दो बहनों की मौत. ( Photo Credit; UP Police )