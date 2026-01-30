ETV Bharat / state

उत्तराखंड में डरा रहा मौसम का मिजाज, आज कोहरे और पाले का अलर्ट जारी

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है. मौसम के लगातार बदलते तेवर से ठंड में इजाफा हो गया है. बीते दिन बारिश और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ाया हैं और जिससे निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों में कोहरा और पाला पड़ने की संभावना जताई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

कोहरे और पाले का अलर्ट जारी: उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में तमाम जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. राज्य के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत एवं उधम सिंह नगर जनपदों के मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं मौसम विभाग ने हरिद्वार व उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं पाला पड़ने का पूर्वानुमान जताया गया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आज आसमान मुख्यत साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 25°C तथा 09°C के लगभग रहने का अंदेशा जताया गया है.