दिल्ली-NCR में ठंड के साथ-साथ कोहरे ने दी दस्तक, प्रदूषण हुआ गंभीर
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज गुरुवार (5 नवंबर) को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने वाला है. सु
Published : November 5, 2026 at 8:26 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है. जिससे विजिबिलिटी में थोड़ी कमी आई है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड का स्तर बढ़ने वाला है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण में भी इजाफा हुआ है.
मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.7 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि 0.8 डिग्री अधिक है. शहर में नमी का स्तर 61 से 98 प्रतिशत के बीच रहा.
VIDEO | Delhi continues to grapple with air pollution as a layer of smog engulfs the city. Morning visuals from ITO area.#DelhiPollution #AQI #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
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आज के मौसम का हाल
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज गुरुवार (5 नवंबर) को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने वाला है. सुबह से ही हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर में धूप रहेगी. विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहेगा. दिन दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' हो चुकी है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह इंडिया गेट के आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 है, जिसे 'बहुत खराब' की श्रेणी में रखा गया है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 257 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 238, गुरुग्राम में 243, गाजियाबाद में 255, ग्रेटर नोएडा में 252 और नोएडा में 248 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर बना हुआ है.
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