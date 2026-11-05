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दिल्ली-NCR में ठंड के साथ-साथ कोहरे ने दी दस्तक, प्रदूषण हुआ गंभीर

दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक साथ ही बढ़ा प्रदूषण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है. जिससे विजिबिलिटी में थोड़ी कमी आई है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड का स्तर बढ़ने वाला है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण में भी इजाफा हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.7 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि 0.8 डिग्री अधिक है. शहर में नमी का स्तर 61 से 98 प्रतिशत के बीच रहा.