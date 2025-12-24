ETV Bharat / state

हरियाणा का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा, आज 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

Haryana Weather Update: मौसम विभाग ने हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. जानें सूबे में वायु प्रदूषण की स्थिति.

Haryana Weather Update (Etv Bharat)
Published : December 24, 2025 at 11:00 AM IST

चंडीगढ़: मौसम विभाग ने हरियाणा के सभी 22 जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के 10 जिलों में घने कोहरे और 12 जिलों में हल्के कोहरे का अलर्ट है. फिलहाल मौसम विभाग ने 27 दिसंबर 2025 तक हरियाणा में कोहरे की संभावना जताई है.

हरियाणा का न्यूनतम तापमान: मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा रहा. बीते 24 घंटों में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट सिरसा में 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. सिरसा का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम में बदलाव: दिसंबर का महीना खत्म होने को है. इन दिनों सामान्य तौर पर हरियाणा का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार सामान्य से सूबे का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री ज्यादा है. मतलब ये कि इस बार पहले से कम ठंड पड़ रही है.

हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति: हरियाणा में वायु प्रदूषण की बात करें, तो हवा की गुणवत्ता दिवाली के बार से खराब की श्रेणी में बनी हुई है. कुछ शहरों में ये गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. बुधवार यानी 24 दिसंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 107 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का 276, भिवानी का 155, चंडीगढ़ का 120, चरखी दादरी का 254, दिल्ली का 331, फरीदाबाद का 218, फतेहाबाद का 147, गुरुग्राम का 294, हिसार का 132, जींद का 182, कैथल का 106, करनाल का 115, कुरुक्षेत्र 156, मानेसर का 219, नारनौल का 317, पलवल का 62, पंचकूला का 330, पानीपत का 203, रोहतक का 380 और सोनीपत का एक्यूआई 277 दर्ज किया गया.

क्या है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

