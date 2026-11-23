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बिहार में थमा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी की कोहरे की चेतावनी.. बढ़ेगी ठंड

बिहार का मौसम ( ETV Bharat )

पटना: चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर कमजोर पड़ने और राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद बिहार के मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार 23 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर थम जाएगा और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं.

बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट