बिहार में थमा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी की कोहरे की चेतावनी.. बढ़ेगी ठंड
BIHAR WEATHER UPDATE: चक्रवाती तूफान 'अकवान' कमजोर पड़ने से बिहार में आज मौसम साफ और शुष्क रहेगा. न्यूनतम तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी.
Published : November 23, 2026 at 8:01 AM IST
पटना: चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर कमजोर पड़ने और राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद बिहार के मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार 23 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर थम जाएगा और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं.
बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई वर्षा के कारण दिन के तापमान में स्पष्ट गिरावट आई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है, जबकि बादलों की आवाजाही के चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है.
https://t.co/k2dnOz4XIH— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) November 19, 2026
आज कैसा रहेगा प्रदेश का हाल?
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 23 नवंबर को बिहार के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व के जिलों में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. राज्य में आज कहीं भी बारिश, आंधी या वज्रपात को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसके अलावा, 24 से 28 नवंबर के बीच भी मौसम को लेकर किसी तरह का अलर्ट नहीं है.
दक्षिण-पश्चिम बिहार में कोहरे की चेतावनी
भले ही पूरे राज्य में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. सुबह के वक्त कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है, जिससे शुरुआती घंटों में आवागमन करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। https://t.co/cihGkIRHc8— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) November 22, 2026
अगले तीन दिनों में बढ़ेगी ठंड की सिहरन
अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि, इसके बाद के तीन दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा. इस दौरान दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं रात के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने से ठंड में इजाफा होगा.
चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर हुआ समाप्त
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान 'अकवान' अब बिहार के लिए किसी बड़े खतरे का कारण नहीं है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बुलेटिन के मुताबिक, 20 नवंबर को ओडिशा तट के करीब पहुंचने के बाद यह तूफान कमजोर पड़ गया था और 21 नवंबर की सुबह झारखंड के ऊपर एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक https://t.co/nnkMbyVHiC— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) November 22, 2026
दक्षिणी और पूर्वी बिहार में दिखा था प्रणाली का प्रभाव
कमजोर पड़े इस मौसमी सिस्टम का असर 21 और 22 नवंबर को बिहार में देखने को मिला था, जिसके चलते विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई थी. अब इस प्रणाली के पूरी तरह निष्क्रिय होने के साथ ही आज से राज्यवासियों को बारिश से राहत मिलेगी और मौसम सामान्य बना रहेगा.
ये भी पढ़ें-
बिहार में साइक्लोन 'अकवान' का दिख रहा असर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
बिहार में चक्रवाती तूफान अर्नब का प्रभाव कमजोर, जानें कब से मौसम होगा सामान्य