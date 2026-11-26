कोहरे में यमुना एक्सप्रेसवे पर घटेगी रफ्तार, अब 100 नहीं 75 KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन
कोहरे में हादसे रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार कम की गई है नई गति सीमा 15 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी.
Published : November 26, 2026 at 12:11 PM IST
नोएडा: सर्दी की शुरुआत के साथ ही कोहरे और धुंध ने सड़कों पर सफर को जोखिम भरा बनाना शुरू कर दिया है. खासकर यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए कम दृश्यता हादसों का कारण बन सकती है. इसे देखते हुए यातायात पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. यमुना एक्सप्रेसवे पर 25 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है. यह कदम कोहरे के दौरान वाहनों की रफ्तार नियंत्रित कर सड़क हादसों की आशंका कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है. यह जानकारी नोएडा के डीसीपी (ट्रैफिक) सैय्यद अब्बास अली ने ईटीवी भारत से बातचीत में दी.
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि कोहरे के मौसम में वाहन चालकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए गति सीमा कम करने के साथ ही जागरूकता अभियान चलाने और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा से जुड़े इंतजाम मजबूत करने की योजना बनाई गई है.
एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और टोल प्लाजा पर बढ़ेगी निगरानी
कोहरे में सुरक्षित सफर के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, टोल प्लाजा और रोड साइड फैसिलिटी पर बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे. इनके माध्यम से वाहन चालकों को सावधानी बरतने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे. इसके अलावा वाहन चालकों को जागरूकता पंपलेट बांटे जाएंगे. टोल प्लाजा पर पीए सिस्टम के जरिए लगातार अनाउंसमेंट होगा, जबकि रेडियो एफएम के माध्यम से भी सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश प्रसारित किया जाएगा.
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फॉग लाइट और रिफ्लेक्टिव टेप से बढ़ेगी दृश्यता
डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, रात के समय बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब रिफ्लेक्टिव टेप को तत्काल बदलने और एंट्री-एग्जिट प्वाइंट पर फॉग लाइट लगाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है. इससे कोहरे और अंधेरे के दौरान वाहन चालकों को सड़क की स्थिति समझने में मदद मिलेगी.
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वीकेंड पर टोल प्लाजा पर रहेगी अतिरिक्त व्यवस्था
शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है. इसे देखते हुए टोल प्लाजा पर अतिरिक्त प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि टोल बूथ पर वाहनों की लंबी कतार न लगे और यातायात सुचारु बना रहे. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान निर्धारित गति सीमा का पालन करें, आगे चल रहे वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें और जल्दबाजी में ओवरटेक करने से बचें. साथ ही कम दृश्यता में सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं, ताकि खुद के साथ-साथ दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके.
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