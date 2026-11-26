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कोहरे में यमुना एक्सप्रेसवे पर घटेगी रफ्तार, अब 100 नहीं 75 KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा में बदलाव ( ETV Bharat )

नोएडा: सर्दी की शुरुआत के साथ ही कोहरे और धुंध ने सड़कों पर सफर को जोखिम भरा बनाना शुरू कर दिया है. खासकर यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए कम दृश्यता हादसों का कारण बन सकती है. इसे देखते हुए यातायात पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. यमुना एक्सप्रेसवे पर 25 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है. यह कदम कोहरे के दौरान वाहनों की रफ्तार नियंत्रित कर सड़क हादसों की आशंका कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है. यह जानकारी नोएडा के डीसीपी (ट्रैफिक) सैय्यद अब्बास अली ने ईटीवी भारत से बातचीत में दी.