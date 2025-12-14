ETV Bharat / state

हरियाणा के कई जिलों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी और तापमान में गिरावट, किसानों के लिए फायदेमंद है मौसम

हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है. तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने लगी है. किसानों के लिए फायदेमंद मौसम.

किसानों के लिए फायदेमंद है मौसम
किसानों के लिए फायदेमंद है मौसम
ETV Bharat Haryana Team

December 14, 2025

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. कई जिलों में धुंध और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है. दिन के समय धूप जरूर खिलती है, लेकिन सर्द हवाओं से फिर सर्दी बढ़ने लगती है. वहीं, रात के समय पारा तेजी से गिरता है. मौसम विभाग ने 5 दिनों तक घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है. अंबाला, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत समेत कई जिलों में घनी कोहरा छाया हुआ है. जिसके चलते विजिबिलिटी में काफी गिरावट आई है और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. वहीं, सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है.

धुंध का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, आज से मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

गिरते तापमान से बढ़ी ठिठुरन: बीते 24 घंटे में औसत न्यूनतम तापमान में हल्का इजाफा जरूर दर्ज हुआ है. रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ और करनाल में भी रातें काफी ठंडी रहीं. फरीदाबाद और गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहा. वहीं, हिसार में पारा 6.3 डिग्री तक लुढ़क गया. जबकि अंबाला और चंडीगढ़ में 22-24 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है.

किसानों के लिए फायदेमंद धुंध: कैथल में शनिवार को मौसम बदला और सुबह के समय गहरी धुंध रही और दिनभर बादल भी छाए रहे. जिसके चलते न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री दर्ज किया. खास बात ये है कि ठंड और कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, गेहूं की फसलों को उतना ही फायदा होगा. फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी. हालांकि इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी जरूरी है.

