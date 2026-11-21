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हरियाणा में आज फिर कोहरे का अलर्ट, गुरुग्राम में 7 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान

Fog alert in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा में कोहरे का अलर्ट जारी किया है. आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. कोहरे का ये असर 22 नवंबर को भी जारी रहेगा. कोहरे के साथ हरियाणा में ठंड भी बढ़ती जा रही है. बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

हरियाणा में कोहरे का अलर्ट: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का असर और व्यापक होगा. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की संभावना है. अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ेगी. हालांकि, इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है.