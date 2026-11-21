हरियाणा में आज फिर कोहरे का अलर्ट, गुरुग्राम में 7 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान
Fog alert in Haryana: हरियाणा में कोहरे की दस्तक से ठंड में इजाफा हुआ है. आज फिर मौसम विभाग का 19 जिलों में अलर्ट.
Published : November 21, 2026 at 7:36 AM IST
चंडीगढ़: मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा में कोहरे का अलर्ट जारी किया है. आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. कोहरे का ये असर 22 नवंबर को भी जारी रहेगा. कोहरे के साथ हरियाणा में ठंड भी बढ़ती जा रही है. बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
हरियाणा में कोहरे का अलर्ट: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का असर और व्यापक होगा. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की संभावना है. अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ेगी. हालांकि, इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 20-11-2026 https://t.co/tBzCnjpeDG— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 20, 2026
हरियाणा का न्यूनतम तापमान: बीते 24 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा. गुरुग्राम में 7.3 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 8.3 डिग्री, झज्जर में 8.9 डिग्री, हिसार में 9.1 डिग्री, कैथल में 9.4 डिग्री, रेवाड़ी में 9.6 डिग्री, करनाल में 9.7 डिग्री, रोहतक में 9.8 डिग्री और फतेहाबाद में 9.9 डिग्री पारा दर्ज किया गया.
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हरियाणा का अधिकतम तापमान: फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान करनाल के इंद्री में 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा गुरुग्राम में 27.3, रोहतक में 28.4, महेंद्रगढ़ में 26.9, करनाल में 28.7, कैथल में 26.6 डिग्री तापमान रहा. हरियाणा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट बीते 24 घंटों में महेंद्रगढ़ में देखने को मिली. गुरुग्राम में -4.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. वहीं सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में बढ़ा. चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री दर्ज किया गया.
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