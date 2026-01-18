ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, नारनौल में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा, सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल

चंडीगढ़: हरियाणा में आज भी घने कोहरे का असर रहेगा. मौसम विभाग ने 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. खासकर उत्तर और उत्तर-पूर्वी जिलों में विजिबिलिटी कम होने की आशंका है. हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव और हवा बदलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली. राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 17 जनवरी तक औसतन न्यूनतम तापमान में करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. जबकि अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है. हालांकि सुबह-शाम जाड़े का असर बना हुआ है.

कल खुल जाएंगे स्कूल: वहीं, रविवार यानी आज मौसम विभाग ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत में कोहरे की चेतावनी दी है. बाकी जिलों में मौसम साफ रह सकता है. हरियाणा में कल, सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे.

नारनौल सबसे ठंडा जिला: मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जनवरी को सबसे कम न्यूनतम तापमान नारनौल में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अन्य जिलों की बात करें तो करनाल में 4.9 डिग्री, रोहतक में 5.4 डिग्री और हिसार में 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, अंबाला में रात का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सुबह के समय कोहरा और ठंड बनी रहेगी.