ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, नारनौल में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा, सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल

मौसम विभाग ने आज अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत में कोहरे की चेतावनी दी है.

हरियाणा के इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट
हरियाणा के इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में आज भी घने कोहरे का असर रहेगा. मौसम विभाग ने 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. खासकर उत्तर और उत्तर-पूर्वी जिलों में विजिबिलिटी कम होने की आशंका है. हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव और हवा बदलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली. राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 17 जनवरी तक औसतन न्यूनतम तापमान में करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. जबकि अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है. हालांकि सुबह-शाम जाड़े का असर बना हुआ है.

कल खुल जाएंगे स्कूल: वहीं, रविवार यानी आज मौसम विभाग ने अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत में कोहरे की चेतावनी दी है. बाकी जिलों में मौसम साफ रह सकता है. हरियाणा में कल, सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे.

नारनौल सबसे ठंडा जिला: मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जनवरी को सबसे कम न्यूनतम तापमान नारनौल में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अन्य जिलों की बात करें तो करनाल में 4.9 डिग्री, रोहतक में 5.4 डिग्री और हिसार में 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, अंबाला में रात का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सुबह के समय कोहरा और ठंड बनी रहेगी.

चंडीगढ़ वेदर: चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो शहर वासियों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने लगी है. अब शहर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. रविवार सुबह चंडीगढ़ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, एक हफ्ते तक शीतलहर चलने की संभावना है. वहीं, 22 जनवरी तक सुबह और रात के समय घनी धुंध रहने का अनुमान है, चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की धूप और बादल छाए रहेंगे. मौसम साफ रहेगा. वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात में सावधानी बरतने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: करनाल में कोहरे का कहर,आपस में टकराए वाहनों के उड़े परखच्चे, दो गंभीर, 12 से ज्यादा घायल

ये भी पढ़ें: करनाल में कोहरे का कहर, तीन ट्रक टकराए, सड़क पर बिखरी सब्जियां और सीमेंट के कट्टे

TAGGED:

HARYANA WEATHER
HARYANA TEMPERATURE INCREASE
हरियाणा मौसम
हरियाणा में धुंध
FOG ALERT IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.