पिरान कलियर में गंगनहर किनारे पड़ा मिला भ्रूण, लोगों में सनसनी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल कलियर थाना क्षेत्र में गंगनहर किनारे एक नवजात का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की छानबीन में जुट गई. इसी के साथ पुलिस आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है.

जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र में रुड़की रोड पर स्थित पुरानी गंगनहर किनारे नीचे की ओर किसी राहगीर ने कपड़े की चादर से बंधी एक गठरी (पोटली) पड़ी हुई देखी. जिसकी सूचना राहगीर द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई, इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

वहीं सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद पिरान कलियर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने जब उस बंधी हुई गठरी को खोला तो भीतर चादर में लिपटा हुआ एक भ्रूण नजर आया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई.