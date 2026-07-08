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BJP Focus on Youth : छात्रा सम्मेलन के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को कैंपस तक ले जाने की तैयारी

यूथ में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा की ओर से छात्रा-युवती सम्मेलन आयोजित किया गया.

BJP Focus on Youth
भाजपा का छात्रा सम्मेलन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 3:06 PM IST

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जयपुर: युवाओं के बीच अपनी वैचारिक पकड़ को और मजबूत करने के उद्देश्य से बीजेपी ने अब छात्राओं और युवा वर्ग पर फोकस कर रही है. यही वजह है कि यूथ को केंद्र में रखकर पार्टी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर विशेष अभियान शुरू किया है. इसी रणनीति के तहत भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बुधवार को प्रताप नगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में 'छात्रा-युवती सम्मेलन' आयोजित किया गया.

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर और महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. महिला मौर्चा ने छात्रा-युवती सम्मेलन के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को कैंपस तक ले जाने की तैयारी की है.

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युवाओं के बीच राष्ट्रवाद : कार्यक्रम का केंद्र बिंदु राष्ट्रवाद, अखंड भारत और भाजपा के वैचारिक नायकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था. वैचारिक स्तर पर युवाओं, विशेषकर छात्राओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर ने कहा कि राष्ट्र को एक और अखंड बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा, उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को जानकारी होना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर काम किया है और देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण और वर्ग विभाजन की राजनीति करने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं.

पढ़ें : डॉ. मुखर्जी की जयंती के बहाने युवा शक्ति पर भाजपा का फोकस, पंचायत-निकाय चुनावों की तैयारी तेज

राष्ट्रनायकों के योगदान को सीमित किया : पार्टी महिला मोर्चा के माध्यम से छात्राओं तक पहुंच बनाकर भाजपा सामाजिक और शैक्षणिक परिसरों में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि आजादी के बाद अनेक राष्ट्रनायकों के योगदान को सीमित दायरे में प्रस्तुत किया गया. छात्रा सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को उन व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी देना है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के लिए आंदोलन किया और 'एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' की अवधारणा को आगे बढ़ाया. उन्होंने बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश कर बलिदान दिया, जिसे युवाओं तक पहुंचाना आवश्यक है. राखी राठौड़ ने बताया कि यह अभियान केवल जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा. प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कॉलेजों के साथ स्कूलों में पहुंच कर छात्र-छात्राओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़े जननायकों के योगदान से अवगत कराया जाएगा.

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