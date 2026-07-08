ETV Bharat / state

BJP Focus on Youth : छात्रा सम्मेलन के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को कैंपस तक ले जाने की तैयारी

भाजपा का छात्रा सम्मेलन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: युवाओं के बीच अपनी वैचारिक पकड़ को और मजबूत करने के उद्देश्य से बीजेपी ने अब छात्राओं और युवा वर्ग पर फोकस कर रही है. यही वजह है कि यूथ को केंद्र में रखकर पार्टी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर विशेष अभियान शुरू किया है. इसी रणनीति के तहत भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बुधवार को प्रताप नगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में 'छात्रा-युवती सम्मेलन' आयोजित किया गया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर और महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. महिला मौर्चा ने छात्रा-युवती सम्मेलन के जरिए राष्ट्रवाद के एजेंडे को कैंपस तक ले जाने की तैयारी की है. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) युवाओं के बीच राष्ट्रवाद : कार्यक्रम का केंद्र बिंदु राष्ट्रवाद, अखंड भारत और भाजपा के वैचारिक नायकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था. वैचारिक स्तर पर युवाओं, विशेषकर छात्राओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर ने कहा कि राष्ट्र को एक और अखंड बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा, उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को जानकारी होना जरूरी है.