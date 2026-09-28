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उत्तराखंड में वन्यजीव सप्ताह में मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों पर फोकस, वनकर्मी होंगे सम्मानित

हिरणों का झुंड ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 1 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा. इस बार मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ संवाद मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा. जिसका थीम आवासों को जोड़ना, फलता-फूलता वन्यजीव 'Connecting Habitats, Thriving Wildlife' है. जिसके तहत लोगों को वन्यजीवों और उनके आवास से जुड़ाव के साथ संघर्ष से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाएगा.

मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना वाले क्षेत्रों पर फोकस: बता इस बार वन्यजीव सप्ताह का खास फोकस उन क्षेत्रों पर रहेगा, जहां लगातार मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं. वन विभाग ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ संवाद को और मजबूत करने की कोशिश करेगा. लोगों को वन्यजीवों के व्यवहार, उनके आवास और संघर्ष की स्थिति से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी. ताकि, वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके.

पेड़ पर आराम फरमाता बाघ (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच अदम्य साहस दिखाने वाले लोगों के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले वन कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा. जबकि, स्कूली बच्चों, एनजीओ (NGO) और अन्य विभागों की भागीदारी से प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे.

वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास के बीच संबंध को समझाने का प्रयास: भारत सरकार की ओर से इस साल वाइल्डलाइफ वीक की थीम 'Connecting Habitat, Thriving Wildlife' रखी गई है. इसी थीम के तहत वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास के बीच संबंध को समझाने के साथ लोगों को वन्यजीवों के साथ बिना संघर्ष के जीवन जीने के लिए जागरूक किया जाएगा.

जंगल में हिरण (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वन विभाग के लिए पूरे साल में वाइल्डलाइफ से जुड़ा यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कार्यक्रमों में वन विभाग के साथ अन्य सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं और विभिन्न सामाजिक संगठन भी भाग लेते हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संवाद और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

वन भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)

वन्यजीव सप्ताह के दौरान स्कूली बच्चों पर भी विशेष फोकस रहेगा. बच्चों को वन्यजीवों और उनके संरक्षण की जानकारी देने के साथ प्रकृति और जैव विविधता के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास होंगे. वहीं, विभिन्न एनजीओ भी वन विभाग के साथ मिलकर अलग-अलग क्षेत्रों में जागरूकता और संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी करेंगे. वाइल्डलाइफ एपीसीसीएफ विवेक पांडे ने कहा कि,

वाइल्डलाइफ एपीसीसीएफ विवेक पांडे का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए संवाद पर जोर: इस बार वन्यजीव सप्ताह महज आयोजन तक सीमित न रहकर वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए संवाद बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा. उधर, दूसरी तरफ राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे कहते हैं कि,

राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

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