ETV Bharat / state

वाराणसी में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर ज़ोर; ई बाइक और साइकिल सेवा की शुरुआत, ऐप से होगी बुकिंग

बीएचयू और स्मार्ट सिटी मिलकर यूनिवर्सिटी कैम्पस में चलाएंगे ई बाइक और साइकिल की सुविधा. ( Photo Credit; ETV Bharat )