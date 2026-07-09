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डीसीपीसीआर की नई टीम ने संभाला कार्यभार, बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता पर दिया जोर

नई दिल्ली: दिल्‍ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की नई टीम ने अपना कार्यभार संभाला और बच्‍चों की सुरक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता बताया. नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास और सदस्य स्वाति गुप्ता , राहुल गौतम, कुंदन कंसकार और मोनिका शर्मा ने कार्यभार संभालते ही बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और समग्र विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है.

पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आयोग का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे और अभिभावकों का भी व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आयोग को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है.

अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने कहा कि आयोग का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का प्रत्येक बच्चा सुरक्षित रहे. यदि कोई बच्चा किसी अपराध, शोषण या विपरीत परिस्थिति का शिकार होता है तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी मदद और संरक्षण के लिए पूरा तंत्र मौजूद है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई पहली बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई और उसी के बाद सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों (सीडब्ल्यूसी) को स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य दिया गया है.

डीसीपीसीआर की नई टीम ने संभाला कार्यभार (ETV Bharat)

शुरुआत में 20 स्कूलों में पॉक्सो अधिनियम और बाल सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. व्यास ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. इसके लिए पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा. उनका कहना था कि आयोग अलग-थलग काम करने के बजाय सभी हितधारकों के साथ मिलकर समर्पित दृष्टिकोण से कार्य करेगा, ताकि बाल अधिकारों से जुड़े मामलों का प्रभावी समाधान हो सके.

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