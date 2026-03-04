ETV Bharat / state

FNAC Test : शुरुआती दौर में लग सकेगा शरीर की गांठ से कैंसर का पता, नहीं होगी ऑपरेशन की जरूरत

अलवर: जिले में कैंसर रोगियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी चिंता का कारण है, लेकिन अब लोगों को इसकी जांच के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं पड़ेंगे. अब जिला अस्पताल में मात्र एक सुई लगाकर गांठ में कैंसर होने का पता लगाया जा सकेगा. इसके लिए जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में एफएनएसी की जांच शुरू की गई है. इस सुविधा का लाभ यह होगा कि रोगी को शुरुआती दौर में ही कैंसर का पता चल सकेगा और वह समय पर इलाज करा स्वस्थ हो सकेंगे.

अलवर के जिला अस्पताल में अब मरीजों को चिकित्सा एवं जांच सुविधाओं का विस्तार होने से अलवरवासियों को जल्द लाभ की उम्मीद जगी है. पूर्व में लोगों को कैंसर की जांच के लिए बड़े शहरों एवं निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब मरीजों को कैंसर व शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ की जांच की सुविधा जिला अस्पताल में उपलब्ध है. इस जांच से व्यक्ति के शरीर में पनपते कैंसर बीमारी का समय रहते पता लगाना आसान हो गया है. यह संभव हो पाया है जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में एफएनएसी जांच शुरू होने से.

एक बारीक सुई से होती है एफएनएसी जांच : जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष मीणा ने बताया कि एफएनएसी सरल और प्रभावी जांच पद्धति है. इसके माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली गांठ (स्तन, गले की गांठ, थायराइड या लिम्फ नोड) की जांच केवल एक बारीक सुई द्वारा की जाती है. उन्होंने बताया कि इस आधुनिक मशीन के शुरू होने से अब शरीर में होने वाली गांठों से संबंधित बायोप्सी जांच के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा. अब यह सुविधा राजकीय सामान्य चिकित्सालय में नि:शुल्क उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में इस जांच के लिए 800 से 1000 रुपए चुकाने पड़ते थे.