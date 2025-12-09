ETV Bharat / state

मेडिकल सिस्टम में 'घुसपैठ': आरएमसी की भूमिका की जांच करेगी एसओजी और प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह पर कसेगी शिकंजा

एसओजी की पकड़ में आए फर्जीवाड़े के आरोपी ( photo source SOG )