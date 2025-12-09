मेडिकल सिस्टम में 'घुसपैठ': आरएमसी की भूमिका की जांच करेगी एसओजी और प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह पर कसेगी शिकंजा
विदेश से एमबीबीएस के बाद फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप करने वाले तीन डॉक्टरों से पूछताछ में खुलेंगे कई राज.
Published : December 9, 2025 at 5:03 PM IST
जयपुर: विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले गिरोह की कड़ियां जोड़ने में जुटी एसओजी ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है. राजस्थान में ऐसे कितने डॉक्टर हैं, जो यह हथकंडा अपना इंटर्नशिप या प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए एसओजी ने प्रदेशभर से डाटा जुटाने का काम शुरू कर दिया है. इसके साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. अब एसओजी जांच कर रही है कि मेडिकल के क्षेत्र में इस प्रकार फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र लगाकर इंटर्नशिप का आवेदन करने, इंटर्नशिप करने या प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर कितने हैं. इसे लेकर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इस संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं.
पढ़ें:विदेश से एमबीबीएस, फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से की इंटर्नशिप, तीन डॉक्टर चढ़े एसओजी के हत्थे
डॉक्टरों की जानकारी जुटा रही एसओजी: फिलहाल एसओजी विदेश से एमबीबीएस करने और राजस्थान में इंटर्नशिप करने या प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की जानकारी जुटा रही है. यह खंगाला जा रहा है कि इस तरह कितने लोगों ने गलत तरीके से फायदा उठाया है. उनका कहना है कि इसमें कई अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की पूरी संभावना है. एसओजी का फोकस उन पर है. जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर फायदा उठाया है. इसके साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल की लापरवाही को लेकर भी एसओजी जांच कर रही है.
कहां तक जुड़ी हैं कड़ियां: एसओजी यह भी पड़ताल कर रही है कि फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र मुहैया करवाने वाले गिरोह की कड़ियां कहां तक जुड़ी हैं. एसओजी टीम जानकारी जुटा रही है कि कौन लोग फर्जी प्रमाण पत्र मुहैया करवाते थे और कैसे नकली प्रमाण पत्र बनवाए जाते थे?. गिरफ्तार तीन डॉक्टरों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आने की संभावना है.
पढ़ें:फर्जी रजिस्ट्रेशन का प्रकरण, रजिस्ट्रार निलंबित, डॉ गिरधर गोयल को दिया रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार - fake registration case
आखिर क्यों जरूरी है एफएमजीई: विदेश से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) पास करना अनिवार्य होता है. कुछ देश जैसे यूएसए और यूके को छोड़कर बाकी ज्यादातर देशों से एमबीबीएस करने वालों के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी होता है. परीक्षा पास कर प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति भारत में इंटर्नशिप या प्रैक्टिस कर सकता है. इसका मकसद यह जांचना होता है कि दूसरे देश से एमबीबीएस करने वाला व्यक्ति भारत में प्रैक्टिस करने लायक है या नहीं. एफएमजीई पास करने के बाद ही उसका भारत में डॉक्टर के रूप में पंजीकरण होता है.
गोपनीय सूचना से मिला अहम सूत्र: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी को गोपनीय सूचना मिली थी कि पीयूष कुमार त्रिवेदी ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र लगाकर इंटर्नशिप की है. उसे पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए अलॉट हुई थी. उसने बाद में करौली मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप की. उसके दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि उसका एफएमजीई प्रमाण पत्र फर्जी था. इस आधार पर उसने इंटर्नशिप की है. उसे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इंटर्नशिप का अप्रूवल दिया था.
पढ़ें:Rajasthan: 8 डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त, गलत दस्तावेजों के जरिए कराया था रजिस्ट्रेशन
पूछताछ में आए दो डॉक्टरों के नाम: उससे पूछताछ में डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर का नाम सामने आया. पड़ताल में सामने आया कि देवेंद्र ने भी एफएमजीई दिया था, लेकिन पास नहीं कर पाया. उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से इंटर्नशिप का अप्रूवल लिया था. इसी कड़ी में डॉ. शुभम का नाम भी सामने आया. उसने भी फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर इंटर्नशिप की. यह खुलासा होने के बाद पुलिस ने एसओजी ने दोनों डॉक्टरों को भी गिरफ्तार कर लिया. अब तक इस मामले में तीन डॉक्टरों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है. अब इससे जुड़े नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में की कवायद की जा रही है.
ऐसे जुड़ी कड़ियां
- फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र के जरिए इंटर्नशिप करने वाले तीन डॉक्टरों को एसओजी कर चुकी है गिरफ्तार
- पीयूष कुमार त्रिवेदी के बारे में मिली थी एसओजी को गोपनीय सूचना, एफएमजीई प्रमाण पत्र निकला फर्जी
- पीयूष से पूछताछ में सामने आया देवेंद्र और शुभम का नाम, दोनों के एफएमजीई प्रमाण पत्र भी निकले फर्जी
- तीनों को रिमांड पर लेकर एसओजी ने की पूछताछ, कई अहम जानकारियां हाथ लगने की संभावना
- पीयूष ने जॉर्जिया से की एमबीबीएस, तीन बार में भी पास नहीं कर पाया एफएमजीई
- पीयूष को देवेंद्र और शुभम ने अन्य लोगों से मिलकर 16 लाख रुपए में दिलवाया फर्जी सर्टिफिकेट
- जांच में तीनों के प्रमाण पत्र पाए गए फर्जी, राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने दी थी इंटर्नशिप की अप्रूवल
- पहले पीयूष को मिला एसएमएस मेडिकल कॉलेज, फिर करौली मेडिकल कॉलेज से की इंटर्नशिप
- डॉ. शुभम गुर्जर ने भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर राजीव गांधी अस्पताल, अलवर से की इंटर्नशिप.
- देवेंद्र सिंह गुर्जर ने भी इसी गिरोह की मदद से फर्जी प्रमाण पत्र लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज, दौसा से इंटर्नशिप की पूरी.
- जांच में मोटी रकम लेकर विदेश से मेडिकल ग्रेजुएट को फर्जी सर्टिफिकेट देने का खेल आया सामने.
- अब इस गिरोह के नेटवर्क को क्रैक करने में जुटे हैं एसओजी के अधिकारी