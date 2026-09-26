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राजमेस के कॉलेज में हो रहा NMC की गाइडलाइन का उल्लंघन! विदेश से MBBS करने वाले FMG को नहीं मिल रहा स्टाइपेंड

FMG को प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज को छोड़कर शेष 24 कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है.

एमएमबीबीएस स्टूडेंट्स
एमएमबीबीएस स्टूडेंट्स (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 8:58 PM IST

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कोटा/झालावाड़ : मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एमबीबीएस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को 1 साल की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है. इस इंटर्नशिप के दौरान सभी मेडिकोज को स्टाइपेंड भी मिलता है. यह साल में करीब 3 लाख के आसपास होता है, लेकिन विदेश से एमबीबीएस करके आने वाले विद्यार्थियों को इससे महरूम रहना पड़ रहा है. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) को पास कर लिया है, उनको प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज को छोड़कर शेष 24 कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है.

एफएमजी ने स्टाइपेंड नहीं देने को नेशनल मेडिकल कमिशन की गाइडलाइन का भी उल्लंघन बताया है. राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. जगदीश चंद्र मोदी का कहना है कि राज्य सरकार के पास राजमेश के कॉलेज में इंटर्नशिप का स्टाइपेंड देने का मसला विचाराधीन है. साल में दो बार काउंसिल के जरिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप की सीट अलॉट कर देते हैं. हर कॉलेज में अलग-अलग सीटें इसके लिए निर्धारित हैं.

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इंटर्नशिप आगे भी बढ़ी, तब भी 1 साल का मिलेगा स्टाइपेंड : कोटा मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश वर्मा का कहना है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट की काउंसलिंग करता है. इसके बाद उन्हें राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट कर दी जाती है. कोटा मेडिकल कॉलेज में इसकी 19 सीट हर बैच में आती है. इसके बाद इनकी ड्यूटी लगती है और अन्य मेडिकोज की तरह उन्हें स्टाइपेंड 14 हजार और डे अलाउंस (DA) दिया जाता है.

जब स्टूडेंट की इंटर्नशिप को बढ़ाया जाता है, तब इन विद्यार्थियों की ड्यूटी भी उसी अनुसार आगे बढ़ा दी जाती है. कुछ विद्यार्थी बीच में छुट्टी ले लेते हैं तो भी उनकी इंटर्नशिप थोड़ी आगे बढ़ जाती है, लेकिन उन्हें स्टाइपेंड केवल एक साल का ही दिया जाता है. एक साल इंटर्नशिप पूरी होने के बाद उन्हें स्टाइपेंड देना बंद कर दिया जाता है, जबकि उनकी इंटर्नशिप आगे चलती रहती है.

FMG को नहीं मिल रहा स्टाइपेंड
FMG को नहीं मिल रहा स्टाइपेंड (ETV Bharat GFX)

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केवल 6 कॉलेज दे रहे, 24 में नहीं मिल रहा स्टाइपेंड : चीन से एमबीबीएस करके आए कोटा के दादाबाड़ी इलाके में रहने वाले डॉ. राघव श्रृंगी का कहना है कि उन्हें केवल एक साल का स्टाइपेंड कोटा मेडिकल कॉलेज में मिला था, जबकि उनकी इंटर्नशिप को आगे बढ़ा दिया गया था. साथ ही उनका कहना है कि एसएमएस जयपुर, डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में स्टाइपेंड मिल रहा है, लेकिन इनके अलावा अन्य सभी मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है.

ढाई से 3 लाख सालाना का नुकसान : डॉ. राघव श्रृंगी का कहना है कि हमारे साथ के कई विद्यार्थी हैं, जिन्हें राजमेस (राजस्थान चिकित्‍सा शिक्षा सोसाइटी) कॉलेज अलॉट हुए थे, जहां उन्हें स्टाइपेंड नहीं दिया गया है. वह कई बार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर और सेक्रेटरी तक भी गुहार लगा चुके हैं. उनका कहना है कि यह नेशनल मेडिकल कमिशन की गाइडलाइन का उल्लंघन है, जबकि एनएमसी का नियम है कि जिन विद्यार्थियों ने एफएमजीई क्लियर कर लिया है, उन्हें स्टाइपेंड मिलना ही चाहिए. किसी विद्यार्थी के इंटर्नशिप को बढ़ा दिया जाता है तो उसे भी एक साल तक ही पैसा मिलता है. अगले साल का पैसा उन्हें नहीं मिलता है. वहीं, राजमेस के कॉलेज में तो 1 साल का पैसा भी नहीं मिल रहा है.

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समान कार्य फिर भी विसंगतियां : स्टूडेंट्स का कहना है कि एफएमजी स्टूडेंट्स 6 सरकारी कॉलेज में ड्यूटी कर रहे हैं. उन्हें वार्ड ड्यूटी से लेकर नाइट ड्यूटी और सभी तरह की सेवाएं समान ही देनी पड़ रही हैं. उन्हें आईपीडी, ओपीडी, केस हिस्ट्री, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, प्रिस्क्रिप्शन और इन्वेस्टिगेशन लिखना व समझना, पेशेंट फाइल मेंटेन करने से लेकर सभी काम करने होते हैं. डॉ राघव श्रृंगी के अनुसार सभी कॉलेजों में एक समान कार्य विद्यार्थी करते हैं, लेकिन इसमें कई सारी विसंगतियां हैं, जिनको सरकार को क्लियर करना चाहिए.

राजमेस के कॉलेज में नहीं है बजट का प्रावधान : झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय पोरवाल का कहना है कि हमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप के लिए आरएमसी से ही अलॉट हो रहे हैं, जिसमें 15 बच्चे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं. इनको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ही मेडिकल ड्यूटी करवाई जाती है. प्रोटोकॉल के अनुसार उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से क्लीयरेंस नहीं आई थी. यह डिसीजन जयपुर स्तर का है, इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है. हमारे संस्थान से पास यहां के विद्यार्थियों के लिए बजट का प्रावधान है, लेकिन विदेशी विद्यार्थियों के लिए नहीं है.

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हमारा काम इंटर्नशिप अलॉटमेंट का है. हम एनएमसी की गाइडलाइन व राज्य सरकार के निर्देश पर विदेशी पास आउट विद्यार्थियों के एफएमजी एग्जाम क्लियर करने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए सीट अलॉट कर देते हैं. यह भी मेरिट के आधार पर किया जाता है. एफएमजी वाले स्टूडेंट्स हर साल आते हैं. और दो बार इंटर्नशिप की मेरिट व सीट अलॉट हो जाती है. स्टाइपेंड देने का मसाला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. : डॉ. जगदीश चंद्र मोदी, अध्यक्ष, आरएमसी, राजस्थान

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