छात्रों का आंदोलन जल्द समाप्त होने की संभावना! वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले- विपक्ष भी सपोर्ट करे
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जेपीएससी-जेएसएससी मुद्दे पर आंदोलनकारी छात्रों को आश्वासन दिया.
Published : August 6, 2026 at 2:15 PM IST
रांची: झारखंड के वित्तमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन किया. इस दौरान JPSC-JSSC के मुद्दे पर आंदोलित छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके मांगों के प्रति संवेदनशील है. जल्द समाधान की उम्मीद जताई है. राधाकृष्ण किशोर ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष से भी सहयोग की अपील की है. अगर विपक्ष के मन में ऐसी कोई बात हो या कोई शंका हो तो तार्किक ढंग से सदन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं. सरकार विपक्ष के हर शंका का समाधान करने को तैयार है.
राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत और मध्यस्थता से ही निकलता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार जेपीएससी एवं अन्य दूसरे संस्थानों में एजेंसियों के माध्यम से हुई नियुक्तियों में अनियमितता या फिर नियुक्ति की प्रक्रिया में जो अनियमिता हुई है, उस पर आंदोलित छात्र-छात्राओं से बातचीत कर समाधान ढूंढने के लिए तैयार है. इसके लिए एक चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई है, जिसमें मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, चमरा लिंडा और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं.
वित्त मंत्री ने छात्रों से किया आग्रह
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी ने भी पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है, क्योंकि दिल्ली आंदोलन के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने पार्टी की भूमिका को प्रदर्शित किया तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. युवाओं की जायज मांगें चाहे दिल्ली में हो या देश के किसी क्षेत्र में, ऐसे विषयों पर छात्रों के हित के लिए राहुल गांधी काफी गंभीर हैं. इस संबंध में कांग्रेस की ओर से राज्य कांग्रेस प्रभारी के राजू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया.
वित्तमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच और दोषियों को सजा दिलाने में सरकार के स्तर पर कहीं कोई अवरोध नहीं है. मंत्रिमंडल सदस्यों की गठित टीम छात्रों से वार्ता करेगी. सरकार छात्रों के बीच यह टीम मध्यस्थता का काम करेगी. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वे भी छात्रों से आग्रह करते हैं कि जितना शीघ्र हो सके सरकार से बात करें, सरकार ने एक संदेश भी दिया है कि सरकार बात करने में कभी पीछे नहीं हटेगी.
राहुल गांधी की भूमिका यहां अलग है- राधाकृष्ण किशोर
वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी की भूमिका स्पष्ट है. जंतर मंतर आंदोलन में हमारी भूमिका विपक्ष के नेता के रूप में थी. जबकि यहां हमारी सरकार चल रही है. यहां हम प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं. हमें छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, यह बात राज्य के विपक्ष को समझना होगा. हमारी सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. सरकार छात्रों को जरूर न्याय दिलाएगी.
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