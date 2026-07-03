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लखनऊ में 1090 चौराहे से लॉ मार्टिनियर स्कूल ग्राउंड तक बनेगा फ्लाईओवर; LDA ने मांगा फंड

लखनऊ: भैंसा कुंड से 1090 चौराहा होते हुए लॉ मार्टिनियर कॉलेज तक फ्लाओवर बनाया जाएगा. इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आर्थिक मदद की मांग की है. लखनऊ विकास प्राधिकरण वरूण विहार समेत 05 शहरी परियोजनाओं को यूसीएफ (अर्बन चैलेंज फंड) से रफ्तार देगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को दिल्ली से आई यूसीएफ की टीम के साथ बैठक करके इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मंथन किया. बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, मुख्य अभियंता महेश वर्मा, प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार, यूसीएफ के सदस्य मृत्युंजय जायसवाल, दीपू टॉम एवं नीरजा गुप्ता समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक अर्बन चैलेंज फंड योजना संचालित की जा रही है.

इसके अंतर्गत शहरी परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत तक धनराशि पूंजी के तौर पर दी जाती है. उन्होंने बताया कि वरूण विहार समेत 05 परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए अर्बन चैलेंज फंड में आवेदन किया गया था.

इसके क्रम में गुरूवार को लखनऊ पहुंची यूसीएफ की टीम के साथ पारिजात सभागार में बैठक की गई. इसमें उक्त सभी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके लिए वित्तीय अनुदान मांगा गया है.

बैठक में सर्वप्रथम वरूण विहार योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया. आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6580 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस आवासीय योजना में लाखों परिवारों के अपने आशियाने का सपना साकार होगा.