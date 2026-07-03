ETV Bharat / state

लखनऊ में 1090 चौराहे से लॉ मार्टिनियर स्कूल ग्राउंड तक बनेगा फ्लाईओवर; LDA ने मांगा फंड

1090 चौराहे पर फ्लाईओवर, पत्रकारपुरम मल्टीलेवल पार्किंग, लाइब्रेरी के लिए LDA ने मांगा फंड.

LDA ने मांगा फंड.
LDA ने मांगा फंड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भैंसा कुंड से 1090 चौराहा होते हुए लॉ मार्टिनियर कॉलेज तक फ्लाओवर बनाया जाएगा. इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आर्थिक मदद की मांग की है. लखनऊ विकास प्राधिकरण वरूण विहार समेत 05 शहरी परियोजनाओं को यूसीएफ (अर्बन चैलेंज फंड) से रफ्तार देगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को दिल्ली से आई यूसीएफ की टीम के साथ बैठक करके इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मंथन किया. बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, मुख्य अभियंता महेश वर्मा, प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार, यूसीएफ के सदस्य मृत्युंजय जायसवाल, दीपू टॉम एवं नीरजा गुप्ता समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक अर्बन चैलेंज फंड योजना संचालित की जा रही है.

इसके अंतर्गत शहरी परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत तक धनराशि पूंजी के तौर पर दी जाती है. उन्होंने बताया कि वरूण विहार समेत 05 परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए अर्बन चैलेंज फंड में आवेदन किया गया था.

इसके क्रम में गुरूवार को लखनऊ पहुंची यूसीएफ की टीम के साथ पारिजात सभागार में बैठक की गई. इसमें उक्त सभी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके लिए वित्तीय अनुदान मांगा गया है.

बैठक में सर्वप्रथम वरूण विहार योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया. आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6580 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस आवासीय योजना में लाखों परिवारों के अपने आशियाने का सपना साकार होगा.

योजना के प्रथम चरण में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि से विकास कार्य किए जाने हैं. इसके लिए यूसीएफ से 25 प्रतिशत धनराशि मांगी गई है. 1090 चौराहे पर 2.3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 1090 चौराहे पर बैकुंठ धाम से लॉ मार्टिनियर ग्राउंड तक 2.3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है.

इस परियोजना में कुल 330 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और लगभग 10 लाख की शहरी आबादी को इसका लाभ मिलेगा. इसी तरह 30 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित पत्रकारपुरम मल्टीलेवल पार्किंग के लिए वित्तीय अनुदान मांगा गया है.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हनुमान सेतु के पास 2592 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बहुमंजिला लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा. लखनऊ विश्वविद्यालय के पास यह लाइब्रेरी बनने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा.

इसके निर्माण में 58.78 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इसके अलावा 195 करोड़ रुपए की लागत से कैलाशकुंज कॉम्पलेक्स के री-डेवलपमेंट कार्य के लिए यूसीएफ से वित्तीय सहायता मांगी गई है.

यह भी पढ़ें: एटा में बेकाबू ट्रक ने सड़क पर खड़े 5 रोडवेज बस यात्रियों को कुचला, 11 घायल; सीएम योगी ने जताया दुख

TAGGED:

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
NEW FLYOVER IN LUCKNOW
1090 CROSSING TO LA MARTINIERE
LDA FLYOVER LATEST NEWS UPDATES
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.