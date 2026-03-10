ETV Bharat / state

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज 18 मार्च तक रहेगा बंद

दुर्ग रायपुर के बीच कुम्हारी, डबरापारा, पावर हाउस और सुपेला में चार फ्लाईओवर बनाए गए. कुम्हारी फ्लाईओवर में कई बार समस्या आ चुकी .

DURG BHILAI FLYOVER BRIDGE
कुम्हारी फ्लाईओवर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 11:00 AM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग\भिलाई: नेशनल हाइवे 53 में बने फ्लाईओवर ब्रिज को 9 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है. दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले फ्लाईओवर का ऊपरी मार्ग 9 दिनों के लिए बंद रहेगा. आज से फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है, जो 18 मार्च तक बंद रहेगा.

कुम्हारी फ्लाईओवर बंद, नीचे से गुजरना पड़ेगा

दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले मार्ग के कुम्हारी स्थित फ्लाई ओवर ब्रिज को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है. इसके चलते सभी वाहनों को फ्लाईओवर के नीचे से गुजरना होगा. फ्लाईओवर के नियमित तकनीकी निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ खामियां मिली, इस वजह से मरम्मत काम के लिए फ्लाईओवर बंद किया गया है.

कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज में तकनीकी समस्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

फ्लाईओवर का मरम्मत काम के चलते रूट डायवर्जन

फ्लाईओवर ब्रिज के मरम्मत कार्य के दौरान यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है. वही मरम्मत कार्य के दौरान सड़क पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं. मौके पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे. यातायात पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग और संकेतक बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, जिससे वाहनों चालकों को पहले से ही रास्ते की जानकारी मिल पाएगी.

कुम्हारी फ्लाईवोर में बार बार तकनीकी समस्या

आपको बता दें कि नेशनल हाइवे 53 में कुम्हारी, डबरापारा, पावर हाउस और सुपेला में चार फ्लाईओवर बनाए गए हैं. इसके निर्माण में करीब 280 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. कुम्हारी फ्लाईओवर का नवंबर 2021 में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन बार बार तकनीकी समस्या आने के कारण वर्ष 2023 - 24 में इस फ्लाईओवर को आवाजाही के लिए शुरू किया गया. इस दौरान कई बार कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज का मेंटेनेंस हो चुका है.

धमतरी में चना खरीदी 31 मई तक, अब तक 5 हजार मीट्रिक टन चना का पंजीयन
सीएम विष्णुदेव देव और जापान के राजनीतिक मामलों के मंत्री नोरियाकी आबे की मुलाकात
डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू, ढाई हजार शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी, 33 बिंदुओं पर जुटाएंगे जानकारी
Last Updated : March 10, 2026 at 11:07 AM IST

TAGGED:

DURG BHILAI FLYOVER BRIDGE
कुम्हारी फ्लाईओवर
NATIONAL HIGHWAY 53
राष्ट्रीय राजमार्ग 53
KUMHARI FLYOVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.