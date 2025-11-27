ETV Bharat / state

फ्लाइंग टीम ने चोरी पकड़ी तो बस सारथी ने किया हंगामा, रूट से हटाया

रोडवेज में बस सारथी ने किया हंगामा ( Etv Bharat Jodhpur )

जोधपुर: रोडवेज बसों को घाटे से उबारने के लिए प्रबंधन की कार्रवाई के बीच बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सारथी योजना के तहत लगे एक बस चालक कंडक्टर (बस सारथी) को फ्लाइंग टीम का सामना करते हुए दिखाया गया है. जोधपुर से पाली जा रही रोडवेज बस की जांच के दौरान चालक ने टिकटिंग मशीन देने से इनकार कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बस सारथी को रूट से हटा दिया गया है. जोधपुर रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक उमेद सिंह सांदू ने बताया कि जोधपुर से पाली जा रही रोडवेज बस को जांच के लिए फ्लाइंग टीम ने रोका. टीम ने बस सारथी से टिकट मशीन मांगा, लेकिन उसने मशीन देने से साफ इनकार कर दिया. इस पर टीम के एक सदस्य ने मशीन जबरदस्ती ले ली. इसके बाद बस सारथी ने बस में ही हंगामा शुरू कर दिया और अधिकारी से कहने लगा कि आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, लेकिन आप एक बार नीचे आ जाइए. इस दौरान अधिकारी ने अपने साथी से पूरा वीडियो बनवाया, जबकि कुछ यात्रियों ने भी मोबाइल से घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया. टिकट जांचने पा बस सारथी का हंगामा (Courtesy Social Media)