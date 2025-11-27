ETV Bharat / state

फ्लाइंग टीम ने चोरी पकड़ी तो बस सारथी ने किया हंगामा, रूट से हटाया

बस सारथी के रूप में लगे कंडक्टरों की शिकायतों को देखते हुए रोडवेज ने सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को लगाने का निर्णय किया है.

Rajasthan Roadways
रोडवेज में बस सारथी ने किया हंगामा (Etv Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: रोडवेज बसों को घाटे से उबारने के लिए प्रबंधन की कार्रवाई के बीच बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सारथी योजना के तहत लगे एक बस चालक कंडक्टर (बस सारथी) को फ्लाइंग टीम का सामना करते हुए दिखाया गया है. जोधपुर से पाली जा रही रोडवेज बस की जांच के दौरान चालक ने टिकटिंग मशीन देने से इनकार कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बस सारथी को रूट से हटा दिया गया है.

जोधपुर रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक उमेद सिंह सांदू ने बताया कि जोधपुर से पाली जा रही रोडवेज बस को जांच के लिए फ्लाइंग टीम ने रोका. टीम ने बस सारथी से टिकट मशीन मांगा, लेकिन उसने मशीन देने से साफ इनकार कर दिया. इस पर टीम के एक सदस्य ने मशीन जबरदस्ती ले ली. इसके बाद बस सारथी ने बस में ही हंगामा शुरू कर दिया और अधिकारी से कहने लगा कि आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, लेकिन आप एक बार नीचे आ जाइए. इस दौरान अधिकारी ने अपने साथी से पूरा वीडियो बनवाया, जबकि कुछ यात्रियों ने भी मोबाइल से घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया.

टिकट जांचने पा बस सारथी का हंगामा (Courtesy Social Media)

महाप्रबंधक सांदू ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही चालक बलवीर सिंह को रूट से हटा दिया गया है. उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि बस को मैनेजर ऑपरेशन राजेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ रोककर जांच के लिए मशीन मांगी थी, लेकिन बस सारथी बलबीर सिंह ने मशीन देने में जोर-जबरदस्ती की. सांदू ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल प्रबंध निदेशक के निर्देश पर बस सारथी बलवीर सिंह को रूट आफ कर दिया है. उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. सांदू के मुताबिक अधिकारी इस मशीन के जरिए ही जांच करते हैं कि कितने यात्रियों के पास टिकट है. बस सारथी अड़ गया और उसने अधिकारी से नीचे आकर मशीन वापस लेने की जिद की.

सिविल डि​फेंस स्वयंसेवकों को लगाएंगे: सांदू ने यह भी बताया कि बस सारथी के रूप में लगे कंडक्टरों की शिकायतों को देखते हुए प्रबंधन ने एक नया कदम उठाया है. जिला प्रशासन से सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को बतौर बस कंडक्टर तैनात करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि एडीएम से बातचीत के बाद जल्द ही सिविल डिफेंस के लोग उपलब्ध हो जाएंगे, जो ड्यूटी के प्रति अधिक गंभीर और जिम्मेदार होते हैं. नए कंडक्टरों की नियुक्ति तक इन स्वयंसेवकों को ही बस चालक के रूप में काम पर लगाया जाएगा.

