सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने कम कर दी सर्राफा की रौनक, खरीदार कम बेचने वाले ज्यादा

रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों के सोने-चांदी के आभूषण बेचने के लिए आ रहे लोग. ग्राहक बाजार खरीदारी कम बिकवाली ज्यादा कम करने पहुंच रहे.

Ratlam Bullion Market
फीकी पड़ी रतलाम सर्राफा की रौनक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:05 PM IST

रतलाम: सोने की शुद्धता और जेवरों की कारीगरी के लिए मशहूर रतलाम सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उतार-चढ़ाव का असर देखने को मिला है. शादी ब्याह के सीजन में ग्राहकों की वापसी तो हुई है लेकिन रतलाम बाजार की रौनक गायब है. जहां बढ़ी हुई कीमतों और लगातार आ रहे उतार-चढ़ाव के कारण ग्राहक सोना -चांदी से बने जेवर खरीदने से हिचक रहे हैं.

पिछले कुछ दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा भारी उतार-चढ़ाव

वहीं, सर्राफा व्यापारियों के पास सोने चांदी के खरीददार कम और बेचने वाले ज्यादा पहुंच रहे हैं. खासकर रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सोने-चांदी के आभूषण बेचने के लिए आ रहे हैं. जिसकी मुख्य वजह इन दोनों धातुओं की कीमतों में आया भारी उछाल है. हालांकि बीते तीन दिनों में सोने और चांदी के दाम में कमी भी देखी गई है लेकिन असंतुलित उतार चढ़ाव की वजह से सराफा व्यापार प्रभावित हो रहा है.

सर्राफा बाजार के व्यवसायी रजत बड़जात्या का कहना है "बाजार में वर्तमान में मंदी छाई हुई है. जिसका मुख्य कारण बाजार का वोलेटाइल होना है. ग्राहक छोटी-मोटी खरीदारी करने बाजार में पहुंच रहे हैं. यदि कीमतें स्थिर होंगी तो बाजार की रौनक शायद लौट सकती है. चांदी का मार्केट हमारे आदिवासी अंचल के ग्राहकों की डिमांड पर चलता है. दाम बढ़ने और गिरने की वजह से यह ग्राहक वर्ग अभी खरीदारी करने से बच रहा है."

Ratlam Bullion Market
वहीं, छाजेड़ ज्वेलर्स के गौरव छाजेड़ ने बताया "वर्तमान में सोने-चांदी की कीमतों में आए भारी उछाल और उसके बाद हुई गिरावट से व्यवसाय पर असर पड़ा है. ग्राहकी कमजोरी है. नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से कारीगरों को भी काम नहीं मिल पा रहा है. शादी-ब्याह की खरीदारी जरूर शुरू हुई है जिससे थोड़े बहुत आर्डर मिल रहे हैं."

सोने और चांदी की कीमतों की अनिश्चित को लेकर सराफा बाजार में नहीं दिख रहा उत्साह

बहरहाल सोने और चांदी की कीमतों की अनिश्चित को लेकर रतलाम का प्रसिद्ध सराफा बाजार भी ठप सा पड़ गया है. जो ग्राहक बाजार में पहुंच भी रहे हैं वे छोटी-मोटी खरीददारी के अलावा सोने और चांदी की बिकवाली करने पहुंच रहे हैं.

संपादक की पसंद

