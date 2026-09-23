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सीएम हेमंत की मां रूपी सोरेन की सेहत में उतार-चढ़ाव! आज डॉक्टरों की टीम से मशवरा के बाद आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी तय

रांची:झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष रूपी सोरेन की तबीयत खराब होने पर 18 सितंबर की सुबह उन्हें रांची के हिल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां हिल व्यू के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. रूपी सोरेन की जांच रिपोर्ट में इंफेक्शन के संकेत मिले हैं.

हिल व्यू अस्पताल के निदेशक डॉ. नितेश प्रिया ने ईटीवी भारत से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के स्वास्थ्य की अद्यतन जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सेहत में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिति स्टेबल बनी हुई है. उन्होंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनकी सेहत में सुधार भी दिख रहा था, लेकिन मंगलवार के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन के बाद चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है.

कई चिकित्सकों के संपर्क में हैं-डॉ. नितेश प्रिया

डॉ. नितेश प्रिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की माता जी का स्वास्थ्य अभी स्थिर है और वह मामूली ऑक्सीजन पर हैं. सांस लेने में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद और हिल व्यू हॉस्पिटल प्रबंधन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, AIG हैदराबाद और पद्मश्री डॉ. कामेश्वर प्रसाद के संपर्क में हैं.

आज शाम सीएम चिकित्सकों के साथ करेंगे राय-मशविरा