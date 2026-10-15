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'यूपी में माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में, कब्जाई जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगी हवेलियां'

'कब्जाई जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगी हवेलियां' ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार निर्माण समेत बड़े कार्य कर सकती है, लेकिन उसके संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी जागरूक समाज व जनता की होती है.यदि जनता जागरूक नहीं है तो बड़े से बड़े निर्माण को भी धराशायी होने में देर नहीं लगती.

प्रयागराज का दिया उदाहरण: सीएम ने कहा प्रयागराज में माफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसे खाली कराकर सरकार गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए हाईराइज बिल्डिंग बनाने जा रही है. यूपी में माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में है और कब्जाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए हवेलियां बनेंगी.



कार्यक्रम क्या था: मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में नगर निगम व जल निगम के स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया.उन्होंने स्वच्छता मित्रों पर पुष्पवर्षा की और उन्हें भोजन भी परोसा.कबीरचौरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित इस समारोह में जन-कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में लघु फिल्म भी दिखाई गई.मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मित्र स्थानीय सांसद एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीएम नरेन्द्र मोदी जी के 'स्वच्छ काशी' मिशन को धरातल पर उतार रहे हैं.

स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)