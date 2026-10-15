'यूपी में माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में, कब्जाई जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगी हवेलियां'
काशी में स्वच्छता मित्रों पर बरसे फूल: सीएम योगी ने खुद परोसा भोजन, बढ़ाया सम्मान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:10 PM IST
वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार निर्माण समेत बड़े कार्य कर सकती है, लेकिन उसके संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी जागरूक समाज व जनता की होती है.यदि जनता जागरूक नहीं है तो बड़े से बड़े निर्माण को भी धराशायी होने में देर नहीं लगती.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में अविनाशी काशी अपनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए नए कलेवर और आभा के साथ आगे बढ़ रही है। आज जनपद वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ काशी के विजन को धरातल पर साकार करने वाले स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। मैं आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार अपने स्वच्छता मित्रों के हितों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। सभी को शारदीय नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
प्रयागराज का दिया उदाहरण: सीएम ने कहा प्रयागराज में माफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसे खाली कराकर सरकार गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए हाईराइज बिल्डिंग बनाने जा रही है. यूपी में माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में है और कब्जाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए हवेलियां बनेंगी.
https://t.co/LxdXfRXq8I— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
कार्यक्रम क्या था: मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में नगर निगम व जल निगम के स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया.उन्होंने स्वच्छता मित्रों पर पुष्पवर्षा की और उन्हें भोजन भी परोसा.कबीरचौरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित इस समारोह में जन-कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में लघु फिल्म भी दिखाई गई.मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मित्र स्थानीय सांसद एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीएम नरेन्द्र मोदी जी के 'स्वच्छ काशी' मिशन को धरातल पर उतार रहे हैं.
स्वच्छता कर्मी नींव के पत्थर हैं, जो दिखते नहीं है, लेकिन इमारत इसी पर खड़ी होती है. सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी-तूफान, त्योहार में भी स्वच्छता मित्र सड़कों पर उतरकर समाज को स्वच्छ वातावरण देते हैं. पहले आपका माहौल उत्सवमय करते हैं और अंत में अपने बच्चों का त्योहार मनवाते हैं. कुछ लोग अपने कृत्यों व कारनामों से गंदगी फैलाते हैं, लेकिन बड़ा तबका अपने पुरुषार्थ व परिश्रम से आमजन को स्वच्छ वातावरण देता है.स्वच्छता कर्मियों के कारण ही प्रयागराज महाकुंभ स्वच्छ, दिव्य-भव्य हो पाया था. वहां 66 करोड़ श्रद्धालु आए और सभी ने स्वच्छता की प्रशंसा की.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
स्वच्छता कर्मियों का पैसा काटने पर कार्रवाई: सीएम ने कहा कि हमने यूपी में तय किया है कि स्वच्छता कर्मियों का पैसा काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.हम मानदेय की गारंटी दे रहे हैं. अब यूपी आउटसोर्स निगम काम कर रहा है.16 हजार रुपये न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए.ईएसआई के तहत उपचार के लिए हॉस्पिटल की सुविधा मिलनी चाहिए.कार्मिकों को सुरक्षा बीमा मिलेगा, ताकि हादसे पर परिवार के लोग लाचार न हों, पीएफ भी कटेगा.सेवानिवृत्त होने पर उसके पास खुद की पूंजी होगी और बैंक से इस पर ब्याज भी मिलेगा, जिससे वह बच्चों पर आश्रित नहीं होगा.
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