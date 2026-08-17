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बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा..देखें VIDEO

बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गयी. इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब उत्साह दिखा. रिपोर्ट-विवेक कुमार

Flowers Shower at Muzaffarpur Baba Garib Nath Dham
बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर पर पुष्प वर्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में तीसरी सोमवारी के मौके पर बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. बिहार सरकार की ओर से बाबा गरीबनाथ मंदिर और कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई. सुबह करीब 9 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए कांवरियों पर गेंदा, गुलाब और विदेशी फूलों की बारिश की गई.

मंदिर में गूंजे जयकारे: करीब 10 मिनट तक हुई पुष्प वर्षा के दौरान पूरा मंदिर परिसर और कांवरिया पथ फूलों से पट गया. आसमान से बरसते फूलों को देखकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा.

बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर पर पुष्प वर्षा (ETV Bharat)

मोबाइल में कैद अद्भुत नजारा: शहर के लोग भी अपने घरों की छतों पर खड़े होकर इस अद्भुत नजारे को देखते और मोबाइल में कैद करते नजर आए. श्रद्धालुओं ने इस खास पल को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया. कोई वीडियो बनाता दिखा तो कोई पुष्प वर्षा के बीच सेल्फी लेता नजर आया.

लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक: उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में तीसरी सोमवारी पर सुबह तक साढ़े छह लाख से अधिक कांवरिये जलाभिषेक कर चुके थे. मंदिर में जलाभिषेक का सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहने की बात कही गई.

प्रशासनिक और राजनीतिक उपस्थिति: पुष्प वर्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी मौके पर मौजूद रहे. बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे. पर्यटन मंत्री ने पुष्प वर्षा के आयोजन के लिए बिहार सरकार का आभार जताया.

Flowers Shower at Muzaffarpur Baba Garib Nath Dham
बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालु (ETV Bharat)

मंदिर प्रशासन का आभार: वहीं, बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने भी सरकार और मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है. तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश ने आस्था के इस सैलाब को और भी यादगार बना दिया.

नागपंचमी पर भीड़: बाबा गरीबनाथ धाम में तीसरी सोमवारी पर 6.5 लाख श्रद्दालुओं ने जलाभिषेक किया. सोमवारी के साथ साथ नागपंचमी को लेकर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. पिछली सोमवार को भी मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गयी थी.

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