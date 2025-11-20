ETV Bharat / state

गोरखपुर की शादियों में बंगाल और बेंगलुरु से मंगाए जा रहे फूल, काशी के जयमाल की डिमांड सबसे ज्यादा

डिमांड पूरी करने के लिए फूल कारोबारी पूणे, बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली, बरेली, बनारस और बंगाल से फूल मंगा रहे हैं.

शादी में बढ़ी फूलों की डिमांड.
शादी में बढ़ी फूलों की डिमांड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 4:30 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 4:59 PM IST

गोरखपुर : शादी का सीजन शुरू होते ही फूलों की डिमांड बढ़ गई है. मांग में तेजी के चलते गेंदा, गुलाब और चमेली जैसे प्रमुख फूलों के दामों में भी इजाफा हो गया है. आम दिनों में 120 रुपए में मिलने वाला बुके 300 रुपए में बिक रहा है. रोज वाराणसी से 300 पीस जयमाल मंगाया जा रहा है. डिमांड पूरी करने के लिए फूल कारोबारी पूणे, बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली, बरेली, बनारस और बंगाल से फूल मंगा रहे हैं.

फूल विक्रेता संघ के संरक्षक और माली-सैनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार सैनी ने बताया, आज के दौर में आर्टिफिशियल फूल भी शादी-विवाह में बहुत अधिक उपयोग में लाये जा रहे हैं. लेकिन नेचुरल फूलों की डिमांड अधिक है. लोगों का मानना है कि नेचुरल फूल में देवी-देवता का वास होता है, इसलिए शुभ कार्य में नेचुरल फूलों की काफी डिमांड होती है.

गोरखपुर में दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे फूल.

3000 से अधिक छोटी-बड़ी माला रोज बिक रही : उन्होंने बताया, गेंदे का फूल बनारस मंडी से आता है. गुलाब, चमेली आदि फूलों को इंदौर, दिल्ली, बेंगलुरु, बरेली, बंगाल से मंगाकर डिमांड पूरी की जाती है. कम से कम 3000 से अधिक बड़ी माला और इतनी ही छोटी माला गेंदे के फूल में रोज बिक्री होती है. जयमाल अभी भी प्रति दिन 300 पीस काशी से ही आता है, चाहे वह किसी भी फूल से बना हो.

वाराणसी से मंगाया जा रहा जयमाल.
वाराणसी से मंगाया जा रहा जयमाल.

बड़ी मुश्किल से मिल रहा गेंदे का फूल : इन फूलों से सिर्फ माला और बुके ही नहीं बनाए जाते. घर के मंडप से लेकर जयमाल के स्टेज की भी सजावट में इनका भरपूर उपयोग किया जाता है. यही वजह है की डिमांड को पूरी करने के लिए दूसरे शहरों से फूल मंगाया जा रहा है. जितेंद्र सैनी कहते हैं कि गोरखपुर में बड़ी मुश्किल से सिर्फ गंदे का फूल मिल पाता है. इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के स्तर से पहल भी की गई, अनुदान भी मिल रहा है. लेकिन अभी खेती इसकी बढ़ नहीं रही.

गुलाब का फूल बनारस से मंगाया जाता है.
गुलाब का फूल बनारस से मंगाया जाता है.

बेंगलुरु से आ रहा जिप्टो का फूल : कारोबारी विशाल सैनी ने बताया, बेंगलुरु से जिप्टो फूल मंगाते है, यह काफी महंगा मिलता है. करीब 15 सौ रुपए बंडल में यह फूल मिलता है जो गुलाब से भी महंगा है. इसकी चमक तारे की तरह होती है. बिजली की रोशनी में यह और भी चमकता है. खुशबू भी अच्छी होती है. फूल खरीदार शौर्य दूबे ने कहा कि इस समय फूलों के दाम काफी बढ़ गए हैं. एक बुके के लिए 350 रुपए देने पड़े हैं, जबकि आम दिनों में यह बुके 120-150 में आसानी से मिल जाता है.

रोज 3000 से अधिक छोटे और बड़े गेंदा के माले की डिमांड है.
रोज 3000 से अधिक छोटे और बड़े गेंदा के माले की डिमांड है.

यहां से आता है यह फूल : जितेंद्र सैनी ने बताया, गेंदा, गुलाब और कुंद का सफेद फूल बनारस से आता है. फैंसी फूलों को दिल्ली से मंगाया जाता है. गुलाब की पंखुड़ी और गेंदा का माला बरेली से मंगाया जा रहा है. गुलदाउदी का फूल इंदौर से, रजनीगंधा, कोलकाता और सजावट की विभिन्न प्रकार की हरी पत्तियां भी कोलकाता से मंगाई जा रही हैं.

उपनिदेशक उद्यान राजेंद्र यादव ने बताया, सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है. गोरखपुर के सरैया, अयोध्या चौक समेत कुछ जगहों पर करीब डेढ़ सौ बीघा में गेंदे के फूल की खेती हो रही है. उत्पादन भी देखने में ठीक-ठाक है. उम्मीद है आने वाले सालों में इसकी अच्छी पैदावार होगी.

किसानों को फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
किसानों को फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

फूलों की खेती के लिए सरकार दे रही अनुदान : उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 10 हेक्टेअर क्षेत्रफल में ग्लेडियोलस फूल के उत्पादन का लक्ष्य दिया है, जो बुके बनाने में प्रमुख रूप से काम आता है. इसे लगाने वाले किसान को प्रति हेक्टेयर करीब एक लाख रुपए का सरकार अनुदान भी दे रही है. भारत सरकार के मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर योजना के तहत इस पार काम किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है. उन्हें परंपरागत खेती से हटकर फूल, फल, केले और आलू के आधुनिक उत्पादन के बारे में जानकारी दी जा रही है. उपनिदेशक ने कहा कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में फूलों की पैदावार की जाए, तो किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में पहलवानों की 'फौज' हो रही तैयार, नामी रेसलर युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग

