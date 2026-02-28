ETV Bharat / state

देहरादून में फूलों की मिठाई और जैली बनी आकर्षण का केंद्र, खुशबू के साथ स्वाद भी बेमिसाल

पहाड़ी फूलों से बनाई मिठाई: देहरादून स्थित लोकभवन में आयोजित वसंतोत्सव 2026 में फूलों की खूबसूरती और खुशबू के साथ-साथ इनसे बनी 35 तरह की मिठाइयों ने लोगों को अपने स्वाद का दीवाना बना दिया. सरसों के पीले फूलों से लेकर बुरांश की लालिमा तक, हर फूल ने अपनी मिठास बिखेरी है. दरअसल, फूलों को मिठाई बनने तक के सफर में देहरादून के जाने माने देवेंद्र जोशी का बड़ा योगदान है. वसंतोत्सव- 2026 में प्रदेश के तमाम विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए. इसी क्रम में उद्यान विभाग की ओर से अलग-अलग फूलों के जरिए मिठाई, हलवा और जैली तैयार की गई, जो काफी खास है.

देहरादून: फूलों का जिक्र होते ही रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. फूलों की खुशबू और उसकी खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती हैं. फूलों की महक से महकते वसंत के मौसम में लोकभवन में आयोजित वसंतोत्सव में हमेशा से कुछ ना कुछ खास देखने को मिलता है. ऐसे में वसंतोत्सव 2026 में फूलों से बनी मिठाइयां और जैली लोगों के आकर्षण व चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

देवेंद्र जोशी की अहम भूमिका: देहरादून के शेफ देवेंद्र जोशी ने सरसों का फूल, गुलाब, फ्यूली, मोल, केदारपत्ती, मूली के फूल और बुरांश जैसे पहाड़ी फूलों से मिठाई, हलवा और जैली तैयार किया है. इसके अलावा, भांग का पेड़ा, चिंणा केशर हलवा, बुरांश कौंणी का हलवा, गुलाब ड्राई फ्रूट कतली तैयार किया है, जो लोगों को काफी अधिक पसंद आ रही है. इन मिठाइयों में फूलों को मुख्य इंग्रीडिएंट बनाया गया है. साथ ही इनमें कुछ स्थानीय अनाजों के साथ ही चीनी एवं घी मिलाया गया है.

कंडाली से तैयार किया कस्टड़ (Photo-ETV Bharat)

फूलों से तैयार किया जैली: शेफ देवेंद्र जोशी ने कहा पहाड़ पर बड़े पैमाने पर माल्टा का उत्पादन होता है, लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पाता है. जबकि उन्होंने माल्टा से जैली तैयार किया है, फ्यूली से मिठाई तैयार की गई है. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में तमाम तरह के फूल पाए जाते हैं. जिनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. यही वजह है कि उन्होंने तमाम फूलों के जरिए मिठाई, जैली और हलवा तैयार किया है.

माल्टा से तैयार की जैली (Photo-ETV Bharat)

लोग पहाड़ी की मिठाई लेकर जाएं: कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फूल को जूस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. इसके लिए फूल को धुलने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पीसा जाता है. इसके बाद इसमें तमाम चीजों को मिला करके प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. फूलों से 30 से 40 प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं. ऐसे में हर दिन अलग-अलग प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. भांग से लोग चटनी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने भांग से मिठाई तैयार की है. वो चाहते हैं कि जब लोग पहाड़ आए तो यहां की मिठाई अपने शहर लेकर जाए.

फ्योंली की मिठाई (Photo-ETV Bharat)

कंडाली की जैली की तैयार: पर्वतीय क्षेत्रों में कंडाली घास काफी अधिक पाई जाती है. कंडाली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है. साथ ही इससे कपड़े भी बनाए जा रहे हैं. हालांकि, कंडाली घास के इस्तेमाल के दौरान तमाम सावधानियां बरतनी पड़ती हैं. क्योंकि इसे छूने पर जलन या इचिंग होने लगती है. लेकिन शेफ देवेंद्र जोशी ने कंडाली घास से जैली तैयार की है. साथ ही बताया कि कंडाली स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है.

