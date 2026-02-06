ETV Bharat / state

नोएडा में इस तारीख से शुरू होगा भव्य फ्लावर शो का आयोजन, जानें इस बार क्या होगा मुख्य आकर्षण

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में 19 से 22 फरवरी तक सेक्टर 33 ए स्थित शिवालिक पार्क में नोएडा प्राधिकरण अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भव्य फ्लावर शो का आयोजन करने जा रहा है. प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि इस फ्लावर शो का थीम और कलाकृतियों बेहद आकर्षक होगी. इसमें आकर्षक का केंद्र होगा 40 फीट ऊंचा केदारनाथ मंदिर, जिसकी प्रतिकृति फूलों से तैयार जा रही है.

उन्होंने कहा कि फूलों से तैयार की गई केदारनाथ मंदिर प्रतिकृति काफी भव्य होगी. यह मंदिर 30 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा होगा. फ्लावर शो का मुख्य द्वार भी केदारनाथ थीम पर आधारित है, जिसकी ऊंचाई 25 फीट होगी. मंदिर के सामने फूलों से निर्मित 8 फीट लंबे त्रिशूल, डमरू और नंदी स्थापित किए जाएंगे. इस फ्लावर शो में सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि फूलों और सब्जियों से बनी कई अन्य आकृतियां भी देखने को मिलेंगी. इसमें करेले से बना 6 फीट का हाथी, भगवान बुद्ध, कमल का फूल, मटका व ढोलक के आकार की बास्केट फ्लोरल रेप्लिका भी लोगों को खासा आकर्षित करेगी. वहीं मुख्य पाथवे को 7 फीट की बास्केट और पॉट्स से सजाया जाएगा.