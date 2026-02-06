ETV Bharat / state

नोएडा में इस तारीख से शुरू होगा भव्य फ्लावर शो का आयोजन, जानें इस बार क्या होगा मुख्य आकर्षण

बताया गया कि इस फ्लावर शो में मंदिर ही नहीं, बल्कि फूलों और सब्जियों से बनी कई अन्य आकृतियां भी देखने को मिलेंगी.

नोएडा फ्लावर शो पर प्राधिकरण में हुई चर्चा
नोएडा फ्लावर शो पर प्राधिकरण में हुई चर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में 19 से 22 फरवरी तक सेक्टर 33 ए स्थित शिवालिक पार्क में नोएडा प्राधिकरण अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भव्य फ्लावर शो का आयोजन करने जा रहा है. प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि इस फ्लावर शो का थीम और कलाकृतियों बेहद आकर्षक होगी. इसमें आकर्षक का केंद्र होगा 40 फीट ऊंचा केदारनाथ मंदिर, जिसकी प्रतिकृति फूलों से तैयार जा रही है.

उन्होंने कहा कि फूलों से तैयार की गई केदारनाथ मंदिर प्रतिकृति काफी भव्य होगी. यह मंदिर 30 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा होगा. फ्लावर शो का मुख्य द्वार भी केदारनाथ थीम पर आधारित है, जिसकी ऊंचाई 25 फीट होगी. मंदिर के सामने फूलों से निर्मित 8 फीट लंबे त्रिशूल, डमरू और नंदी स्थापित किए जाएंगे. इस फ्लावर शो में सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि फूलों और सब्जियों से बनी कई अन्य आकृतियां भी देखने को मिलेंगी. इसमें करेले से बना 6 फीट का हाथी, भगवान बुद्ध, कमल का फूल, मटका व ढोलक के आकार की बास्केट फ्लोरल रेप्लिका भी लोगों को खासा आकर्षित करेगी. वहीं मुख्य पाथवे को 7 फीट की बास्केट और पॉट्स से सजाया जाएगा.

वंदना त्रिपाठी, एसीईओ (ETV Bharat)

दुर्लभ बीज, खाद भी होंगे उपलब्ध: इस शो में न केवल स्थानीय लोग, बल्कि देश की बड़ी संस्थाएं भी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगी. इसमें भारतीय थल सेना, उत्तर रेलवे, दिल्ली और दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एडोब जैसे संस्थान प्रमुख है. गार्डनिंग प्रेमियों के लिए यहां 90 स्टॉल और 38 नर्सरी भी लगाया जाएगा. अगर आप अपने घर के लिए पौधे या खाद ढूंढ रहे हैं तो वह भी यहां मिल जाएंगे. विशेष रूप से कलिम्पोंग और भीमताल से 38 नर्सरी यहां स्टॉल लगाएंगी, जहां दुर्लभ बीज, खाद, खेती के औजार और सजावटी गमले भी उपलब्ध होंगे.

यह भी पढ़ें-

RML अस्पताल में शुरू हुई पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी ICU की सुविधा, फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को मिलेगा लाभ

यमुना की लहरों पर सैर का सपना सच: दिल्ली पहुंचा पहला क्रूज, जानें कब से शुरू किया जाएगा परिचालन

TAGGED:

नोएडा फ्लावर शो 2026
NOIDA AUTHORITY
ACEO VANDANA TRIPATHI
NOIDA FLOWER SHOW 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.