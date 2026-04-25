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फूलों के दाम बढ़े, किसी पर मौसम तो किसी पर युद्ध का असर, डिमांड बढ़ी सप्लाई कम, जानिए पहले और अब के रेट

डिमांड बढ़ी सप्लाई कम, जानिए पहले और अब के रेट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

फूलों के दाम बढ़े, किसी पर मौसम तो किसी पर युद्ध का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ समेत देशभर में इन दिनों शादी का सीजन है. इस समय फूलों की डिमांड भी हाई हो जाती है. एक तरफ शादियों के कारण फूलों की मांग बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ तेज गर्मी और बाहरी राज्यों से सप्लाई कम भी हो गई है ऐसे में फूलों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

रायपुर के फूलचौक में फूल बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के कारण फूल जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे सप्लाई प्रभावित होती है. इसके अलावा पुणे, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, नागपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों से आने वाले फूलों की आवक भी कम हो गई है. सप्लाई कम है, लेकिन शादी सीजन होने की वजह से डिमांड लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दुकानदारों के लिए ग्राहकों की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो रहा है.

गर्मी से फूलों के जल्दी खराब होने के चलते भी बढ़े दाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युद्ध का भी कुछ असर

फूल विक्रेता उज्जवल यादव बताते हैं कि युद्ध की वजह से बुके में लगने वाले रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं. बुके की पैकिंग और रैपिंग का जो काम होता है उसके दाम बढ़ने से बुके के दाम भी बढ़ गए हैं. बुके में इस्तेमाल होने वाले पेपर दुकानदारों को 14 से 15 रुपए में मिलते थे. उसके दाम बढ़कर आज 20 से 22 रुपए हो गए हैं.

बुके बनाने में कास्टिंग बढ़ गई है. इसी तरह दूल्हे के कार को सजाने के लिए वर्तमान में ओरिजिनल फुल के बजाय आर्टिफिशियल फूल लगाने की सलाह हम दे रहे हैं. क्योंकि गर्मी में ओरिजिनल फूल मुरझा जाते हैं- फूल विक्रेता उज्जवल यादव

बुके की पैकिंग और रैपिंग का खर्च बढ़ने से दाम बढ़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वरमाला के दाम में भारी बढ़ोतरी

फूल दुकानदार लवलेश मिश्रा और राकेश साहू के अनुसार, पहले जो वरमाला 400 से 500 रुपए में मिल जाती थी, उसकी कीमत अब बढ़कर 800 से 1000 रुपए तक पहुंच गई है. वहीं गुलाब की वरमाला, जो पहले 600 से 800 रुपए में मिलती थी, अब 1200 से 1500 रुपए तक बिक रही है. बुके के दाम भी बढ़ गए हैं. पहले 200 रुपए में मिलने वाला बुके अब 300 रुपए का हो गया है, जबकि ऑर्डर पर बुके बनवाने की शुरुआत ही 500 रुपए से हो रही है.

गर्मी के मौसम में लगभग सभी तरह के फूलों के दाम बढ़े

गुलाब: 15 रुपए से बढ़कर 20-25 रुपए

गेंदा हार: 25 रुपए से बढ़कर 35 रुपए

जरबेरा: 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए

रजनीगंधा: 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए

जूही माला: 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए

सेवंती: 250 रुपए/kg से बढ़कर 400 रुपए/kg

ऑर्किड: 700 रुपए/kg से बढ़कर 1100 रुपए/kg

वरमाला के दाम में भारी बढ़ोतरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाहर से आती है 90% सप्लाई

पुणे से गुलाब और जरबेरा

कोलकाता से गेंदा और जूही

नागपुर से रजनीगंधा और सेवंती

बेंगलुरु से ऑर्किड

सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा.. दाम बढ़ने की कई वजह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गर्मी में आर्टिफिशियल फूलों की मांग बढ़ी

गर्मी के कारण असली फूल जल्दी मुरझा जाते हैं. सप्लाई पर निर्भरता ज्यादा होने के कारण मौसम का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है. इस वजह से दुकानदार अब दूल्हे की गाड़ी सजाने के लिए आर्टिफिशियल फूलों की सलाह दे रहे हैं. ये लंबे समय तक टिकते हैं और दिखने में भी आकर्षक रहते हैं.

रायपुर में फूलों का कारोबार इस समय पीक पर है, लेकिन गर्मी और कम सप्लाई के कारण कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में अगर मौसम और सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो फूलों के दाम और बढ़ सकते हैं. इसका असर सीधे शादी के खर्च पर भी पड़ेगा.