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नवरात्र में फूलों का बाजार गुलजार, चार गुना बढ़ी मांग, षष्ठी-सप्तमी से दाम में आएगा उछाल

धनबाद का फूल बाजार ( ETV BHARAT )

धनबाद: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ धनबाद का फूल बाजार भी गुलजार हो गया है. मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों तक फूलों की खुशबू बिखरने लगी है. मां के शृंगार और पूजा-अर्चना के लिए अड़हुल, अपराजिता, कमल और गेंदा जैसे फूलों की मांग बढ़ गई है.

कारोबारियों की मानें तो सामान्य दिनों के मुकाबले नवरात्र में फूलों की मांग करीब चार गुना तक बढ़ जाती है. लेकिन असली रौनक षष्ठी और सप्तमी से देखने को मिलेगी, जब पूजा पंडालों के पट खुलेंगे और फूलों की मांग में और उछाल आने की उम्मीद है. दूसरी ओर, बारिश से फूलों की खेती प्रभावित होने और ट्रेनों के रद्द होने से कारोबारियों को आपूर्ति की चिंता भी सता रही है.