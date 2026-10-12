नवरात्र में फूलों का बाजार गुलजार, चार गुना बढ़ी मांग, षष्ठी-सप्तमी से दाम में आएगा उछाल
नवरात्र पर धनबाद का फूल बाजार सज चुका है. हालांकि ट्रेनें रद्द होने से कारोबारी आपूर्ति को लेकर चिंतित हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 5:49 PM IST
धनबाद: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ धनबाद का फूल बाजार भी गुलजार हो गया है. मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों तक फूलों की खुशबू बिखरने लगी है. मां के शृंगार और पूजा-अर्चना के लिए अड़हुल, अपराजिता, कमल और गेंदा जैसे फूलों की मांग बढ़ गई है.
कारोबारियों की मानें तो सामान्य दिनों के मुकाबले नवरात्र में फूलों की मांग करीब चार गुना तक बढ़ जाती है. लेकिन असली रौनक षष्ठी और सप्तमी से देखने को मिलेगी, जब पूजा पंडालों के पट खुलेंगे और फूलों की मांग में और उछाल आने की उम्मीद है. दूसरी ओर, बारिश से फूलों की खेती प्रभावित होने और ट्रेनों के रद्द होने से कारोबारियों को आपूर्ति की चिंता भी सता रही है.
षष्ठी-सप्तमी पर बढ़ेगी बाजार की रौनक
फिलहाल फूलों की बढ़ती मांग के बीच कारोबारियों की नजर अब षष्ठी और सप्तमी तिथि पर टिकी है. इन दिनों पूजा पंडालों के पट खुलेंगे और मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगेगी. पंडालों की सजावट, मां के शृंगार और पूजा-अर्चना के लिए फूलों की जरूरत और बढ़ जाएगी.
कारोबारियों को उम्मीद है कि इन दोनों तिथियों के दौरान फूलों की मांग में कई गुना तक उछाल आ सकता है. ऐसे में त्योहार के चरम पर फूलों की कमी न हो, इसके लिए दूसरे राज्यों से भी फूल मंगाए जा रहे हैं.
दूसरे राज्यों से आ रहे फूल
धनबाद के फूल बाजार में स्थानीय फूलों के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले फूल भी कारोबार का अहम हिस्सा हैं. कारोबारियों के अनुसार, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों से फूल मंगाए जाते हैं. मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने के लिए कारोबारी आपस में भी सहयोग करते हैं और मिलकर फूलों की खेप मंगाते हैं.
उनका कहना है कि फिलहाल बाजार में फूल उपलब्ध हैं, लेकिन त्योहार के दिनों में मांग अचानक बढ़ने से समय पर आपूर्ति बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है.
फूल महंगे, कारोबारियों की बढ़ी चिंता
फूलों की बढ़ती मांग का असर उनकी कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है. कारोबारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान कई फूलों के दाम सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाते हैं. कारोबारी के मुताबिक, कुछ फूलों की कीमतों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी हुई है. वहीं, बारिश ने भी फूल कारोबार की मुश्किलें बढ़ाई हैं. बारिश के कारण खेती प्रभावित होने से फूलों का उत्पादन कम हुआ है. ऐसे में बाजार में मांग बढ़ने के साथ कीमतों पर दबाव भी बढ़ रहा है.
ट्रेनों के रद्द होने से आपूर्ति पर असर
फूलों का कारोबार ऐसा है, जिसमें समय पर माल पहुंचना बेहद जरूरी है. देरी होने पर फूल मुरझाने और खराब होने लगते हैं, जिससे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ता है. कारोबारियों के मुताबिक, कुछ ट्रेनों के रद्द होने से फूलों की खेप समय पर नहीं पहुंच पाने की परेशानी भी सामने आई है. इसके बावजूद दूसरे शहरों से फूल मंगाकर बाजार में उपलब्धता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. अब कारोबारियों की नजर षष्ठी और सप्तमी पर है, जब मांग बढ़ने के साथ उनके कारोबार की असली परीक्षा होगी.
कुल मिलाकर, नवरात्र ने धनबाद के फूल बाजार में नई रौनक भर दी है. बढ़ती मांग कारोबारियों के लिए अच्छी कमाई की उम्मीद लेकर आई है, तो दूसरी ओर महंगे फूल, मौसम की मार और आपूर्ति में देरी जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं. अब सबकी नजर षष्ठी और सप्तमी पर है, जब पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ फूलों की मांग और बढ़ने की संभावना है. ऐसे में देखना होगा कि आस्था के इस महापर्व में धनबाद का फूल बाजार बढ़ती मांग को किस तरह पूरा करता है.
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