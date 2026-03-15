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फरीदाबाद में फ्लावर फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी दिन आज, रंग-बिरंगे फूलों से सजा टाउन पार्क

फरीदाबाद में फ्लावर फेस्टिवल: फेस्टिवल की शुरुआत करने के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "फरीदाबाद के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े स्तर पर फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. नगर निगम आने वाले समय में भी शहर के लोगों के लिए इसी तरह के बड़े और आकर्षक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा, ताकि शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके."

फरीदाबाद: शनिवार को फरीदाबाद में फ्लावर फेस्टिवल का आगाज हुआ. कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसका शुभारंभ किया. फरीदाबाद नगर निगम की ओर से सेक्टर-12 स्थित टाउन पार्क में दो दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है. आज इस फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी दिन है.

दुर्लभ फूलों की लगाई गई प्रदर्शनी: फरीदाबाद फ्लावर फेस्टिवल में विभिन्न प्रकार के खूबसूरत और दुर्लभ फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग टाउन पार्क पहुंच रहे हैं. रंग-बिरंगे फूलों से सजा ये फेस्टिवल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने इस आयोजन का आनंद लिया और नगर निगम की इस पहल की सराहना की.

राज्यसभा चुनाव पर मंत्री विपुल गोयल की प्रतिक्रिया: मंत्री ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है.

एलपीजी गैस किल्लत पर जानें क्या कहा: वहीं एलपीजी गैस को लेकर फैल रही खबरों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इस मामले में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

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