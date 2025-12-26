BHU में महकी फूलों की बगिया; 400 से अधिक प्रजातियां, इसमें 24 दुर्लभ किस्में, माघ मेला-चंद्रयान की थीम से सजी प्रदर्शनी
पं. मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर 3 दिन का रंगारंग उत्सव, दूर-दूर से पहुंच रहे लोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 11:26 AM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इन दिनों फूलों की खुशबू से गुलजार है. तरह-तरह के लुभावने फूल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. इसमें सबसे अधिक गुलाब लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इनमें दर्जनों प्रकार के अलग-अलग गुलाब के फूल लगाए गए हैं. हजारों की संख्या में लोग विश्वविद्यालय में लगी इस प्रदर्शनी में आकर फूलों की खूबसूरती देख रहे हैं. महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में 25 दिसंबर से इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक फूलों और सब्जियों की प्रजातियां है. इसका उद्देश्य लोगों को इनके बारे में जानकारी देना भी है. ये प्रदर्शनी आज से 3 दिनों तक चलेगी. इसका उद्घाटन कुलपति अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया है. इस कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 दिसंबर को IIT BHU के डायरेक्टर अमित पात्रा मुख्य अतिथि रहेंगे और प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे.
इस बार 400 से अधिक लोगों ने इस पुष्प प्रदर्शनी में अपनी हिस्सेदारी निभाई है और अलग-अलग तरह के फूलों और सब्जियों की वैराइटी को लगाया गया है. महामना की बगिया 3 दिनों तक अलग-अलग फूलों से महकेगी. बता दें हर कोई इन फूलों का मुरीद बना हुआ है. इसमें 24 से अधिक फूलों की दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं. इस साल की थीम ‘माघ मेला और मिशन चंद्रयान’ पर रखी गयी है. बता दें, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती पर हर साल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करता है. यहां पर कुम्भ के कलश की थीम पर भी फूल सजाए गए हैं.
लोगों को लुभाती रही है बीएचयू की पुष्प प्रदर्शनी: पुष्प प्रदर्शनी देखने पहुंचे युवाओं में काफी उत्साह दिखा. खुनसुम अंसारी कहती हैं, इस प्रदर्शनी में न सिर्फ पुष्प होते हैं, बल्कि सब्जियां भी होती हैं. इसके साथ ही दालों आदि का प्रयोग करके आर्ट का प्रदर्शन किया गया है, वो भी काफी बढ़िया लगता है. साल में एक बार ये प्रदर्शनी लगती है तो वह इसका इंतजार करती हैं.
वहीं महविश बताती हैं, हर साल ये प्रदर्शनी लगती है, लेकिन हमारा मन नहीं भरता है. हम हर साल इसे देखने के लिए आते हैं. हर तरह के फूल एक साथ एक ही जगह पर देखने में काफी अच्छा लगता है.
नवाजिश कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि वाराणसी में इतने अलग-अलग प्रकार के फूल पाए जा सकते हैं. विदेशों में तो देखा-सुना है, लेकिन यहां पर इस तरह के फूल देखने को मिल रहे हैं. यहां इनका रख-रखाव भी किया जा सकता है. यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है. वाराणसी में इस तरह की प्रदर्शनी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है.
यह भी पढ़ें: BHU में बनने जा रहा बौद्ध शोध केंद्र, ताइवान ने क्यों मिलाया हाथ?, जानिए