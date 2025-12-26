ETV Bharat / state

BHU में महकी फूलों की बगिया; 400 से अधिक प्रजातियां, इसमें 24 दुर्लभ किस्में, माघ मेला-चंद्रयान की थीम से सजी प्रदर्शनी

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में फूलों की खुशबू से महक उठा विश्वविद्यालय, 3 दिनों तक चलेगी पुष्प प्रदर्शनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

इस बार 400 से अधिक लोगों ने इस पुष्प प्रदर्शनी में अपनी हिस्सेदारी निभाई है और अलग-अलग तरह के फूलों और सब्जियों की वैराइटी को लगाया गया है. महामना की बगिया 3 दिनों तक अलग-अलग फूलों से महकेगी. बता दें हर कोई इन फूलों का मुरीद बना हुआ है. इसमें 24 से अधिक फूलों की दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं. इस साल की थीम ‘माघ मेला और मिशन चंद्रयान’ पर रखी गयी है. बता दें, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती पर हर साल पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करता है. यहां पर कुम्भ के कलश की थीम पर भी फूल सजाए गए हैं.

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इन दिनों फूलों की खुशबू से गुलजार है. तरह-तरह के लुभावने फूल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. इसमें सबसे अधिक गुलाब लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इनमें दर्जनों प्रकार के अलग-अलग गुलाब के फूल लगाए गए हैं. हजारों की संख्या में लोग विश्वविद्यालय में लगी इस प्रदर्शनी में आकर फूलों की खूबसूरती देख रहे हैं. महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में 25 दिसंबर से इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक फूलों और सब्जियों की प्रजातियां है. इसका उद्देश्य लोगों को इनके बारे में जानकारी देना भी है. ये प्रदर्शनी आज से 3 दिनों तक चलेगी. इसका उद्घाटन कुलपति अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया है. इस कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 दिसंबर को IIT BHU के डायरेक्टर अमित पात्रा मुख्य अतिथि रहेंगे और प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे.

ट्रेंडिशन-टेक्नोलॉजी थीम पर आधारित प्रदर्शनी (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रो. सरफराज आलम, इंचार्ज हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बताते हैं, ‘बीएचयू का मोटो ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी रहा है. इस प्रदर्शनी में माघ मेला दिखाया है, जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है. दूसरा चंद्रयान दिखाया है, जो यह बताता है कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना विकास कर चुका है. इसी महान उपलब्धि का उत्सव पं. मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिवस पर मनाया जा रहा है. मालवीय जी चाहते थे कि हम मॉडर्न एजुकेशन दें. इसमें साइंस, मेडिकल सभी को शामिल करें. साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशन हैं, उन्हें भूले नहीं. इसीलिए यहां पर दोनों ही चीजों पर ध्यान दिया गया है.

कश्मीरी गुलाब भी प्रदर्शनी में शामिल (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रोफेसर बताते हैं, इस प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के फूल, सब्जियां मौजूद हैं. इनमें से कुछ हाइब्रिड सब्जियां भी हैं. ज्यादातर फूल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ही हैं और अन्य फूल आस-पास के गांवों से किसान लेकर आए हैं. इसमें अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इस प्रदर्शनी में 400 इंट्रीज हैं. इसमें सिर्फ बीएचयू से ही नहीं, बल्कि पूरे वाराणसी से लोग आए हैं. एक प्रतियोगी, जिनकी उम्र 85 साल है, साइकिल चलाकर बाबतपुर से आए हैं. वे पिछले साल भी आए थे. जिससे यह दर्शाता है कि मालवीय जी के प्रति जो स्नेह है, वह गांव-गांव, जन-जन में और हर जेनरेशन में है.

रंग-बिरंगे गुलाबों से महका बीएचयू (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रो. सरफराज आलम बताते हैं, 2 लेन गुलाब के तैयार किए गए हैं. गुलाब में अलग-अलग रंग और अलग-अलग प्रजातियां होती हैं. 50 अलग तरह के फूलों को प्रदर्शित किया जा रहा है. वहीं, अनार के दानों से मालवीय जी का चित्र भी बनाया गया है. इस बार स्टॉल लगाए जाने का क्षेत्रफल लगभग डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है.

एग्जीबिशन में सब्जियां भी शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)

लोगों को लुभाती रही है बीएचयू की पुष्प प्रदर्शनी: पुष्प प्रदर्शनी देखने पहुंचे युवाओं में काफी उत्साह दिखा. खुनसुम अंसारी कहती हैं, इस प्रदर्शनी में न सिर्फ पुष्प होते हैं, बल्कि सब्जियां भी होती हैं. इसके साथ ही दालों आदि का प्रयोग करके आर्ट का प्रदर्शन किया गया है, वो भी काफी बढ़िया लगता है. साल में एक बार ये प्रदर्शनी लगती है तो वह इसका इंतजार करती हैं.

एग्जीबिशन में सब्जियां भी शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं महविश बताती हैं, हर साल ये प्रदर्शनी लगती है, लेकिन हमारा मन नहीं भरता है. हम हर साल इसे देखने के लिए आते हैं. हर तरह के फूल एक साथ एक ही जगह पर देखने में काफी अच्छा लगता है.

BHU में पुष्प प्रदर्शनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

नवाजिश कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि वाराणसी में इतने अलग-अलग प्रकार के फूल पाए जा सकते हैं. विदेशों में तो देखा-सुना है, लेकिन यहां पर इस तरह के फूल देखने को मिल रहे हैं. यहां इनका रख-रखाव भी किया जा सकता है. यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है. वाराणसी में इस तरह की प्रदर्शनी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है.

