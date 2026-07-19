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भारी बारिश से मुसीबत में आई फूलों की खेती, बाजार में बढ़ गए दाम

बारिश ने एक तरफ उमस और गर्मी से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर खेती पर भी दिखाई दे रहा है.

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भारी बारिश से फूलों की खेती प्रभावित (Photo-Center of Aromatic Plants)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : July 19, 2026 at 11:40 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की बारिश जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं किसानों और कारोबारियों के लिए कई तरह की मुश्किलें भी लेकर आई है. लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं का सीधा असर अब फूलों की खेती पर दिखाई देने लगा है. बारिश के कारण फूलों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसका असर बाजार पर भी पड़ा है. फूलों की आवक कम होने से कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है और आम लोगों को अब फूल पहले के मुकाबले महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं.

जुलाई का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो गया है. पहाड़ों से लेकर मैदानी जिलों तक लगातार बारिश का दौर जारी है. हालांकि मानसून के दौरान अच्छी बारिश को सामान्य तौर पर खेती के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन फूलों की खेती के लिए अत्यधिक बारिश परेशानी का कारण बन जाती है. तेज बारिश और हवाओं के चलते खेतों में लगे फूल टूटकर गिर रहे हैं. वहीं लगातार बनी रहने वाली नमी के कारण फूलों में कीड़े लगने और उनके खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है.प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती फसल को सुरक्षित रखना है.

भारी बारिश फूलों की खेती पर पड़ रही भारी (Video-ETV Bharat)

बारिश के कारण फूलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. कई फूल समय से पहले झड़ जा रहे हैं, जबकि कई फूलों पर नमी और कीटों का असर दिखाई दे रहा है. इसके अलावा लगातार बादल छाए रहने और पर्याप्त धूप नहीं मिलने के कारण भी फूलों का उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.इसका सीधा असर अब फूलों के बाजार पर दिखाई दे रहा है. खास तौर पर गेंदे और गुलाब के फूलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. फूल कारोबारियों के मुताबिक, गेंदे की जिस माला की कीमत पहले करीब 30 रुपये थी, वह अब 50 से 60 रुपये तक बिक रही है.

खुले फूलों के दाम भी बढ़ गए हैं. गुलाब के फूलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. पहले जहां खुले गुलाब करीब 250 रुपये प्रति किलो तक मिल जाते थे, वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर करीब 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. कारोबारियों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण फूलों को खेतों में ही नुकसान पहुंच रहा है. वहीं लगातार नमी के चलते गुलाब की पंखुड़ियां झड़ रही हैं और फूलों की ताजगी भी लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पा रही है. सावन का महीना शुरू होने के बाद फूलों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है.

भगवान शिव की पूजा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं. सावन में पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों के कारण फूलों की मांग बढ़ जाती है. सफेद फूलों की मांग भी इस दौरान अधिक रहती है. ऐसे में बारिश के कारण फूलों की कम होती आवक ने बाजार में कीमतों को और बढ़ा दिया है.हालांकि बढ़ती कीमतों का असर खरीदारों पर भी दिखाई दे रहा है. कई लोग पहले के मुकाबले कम फूल खरीद रहे हैं या फिर खरीदारी टाल रहे हैं. दूसरी ओर फूल कारोबारियों के सामने भी चुनौती बनी हुई है. बारिश के कारण फूल जल्दी खराब हो रहे हैं और ग्राहकों की संख्या भी कम हो रही है. ऐसे में फूलों की खेती से लेकर बाजार तक मानसून का असर साफ दिखाई दे रहा है.

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Last Updated : July 19, 2026 at 11:40 AM IST

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