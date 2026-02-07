यूपी के जनभवन में लगी फूलों-सब्जियों की प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों ने देखे Indian Army के आधुनिक हथियार
जनभवन प्रांगण में आयोजित प्रदर्शनी के दूसरे दिन उमड़ी भीड़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 9:03 PM IST
लखनऊ : जन भवन के प्रांगण में फूलों और सब्जियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई है. शनिवार को पूरे दिन बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े. अद्भुत फूल और सुंदर सब्जियां देखकर लोग प्रफुल्लित हुए. रविवार को प्रदर्शनी का समापन समारोह होगा.
जनभवन प्रांगण में आयोजित की जा रही 57वीं प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में दर्शक प्रदर्शनी को देखने पहुंचे. जन भवन मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित जैविक उत्पादों, प्राकृतिक फूलों से निर्मित भव्य एवं कलात्मक आकृतियों तथा उद्यानिकी नवाचारों को देखने के लिए सुबह से ही दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी.
प्रदर्शनी में ‘वंदे मातरम्’ (बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में), ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित सजावट, श्रीकृष्ण की बांसुरी, गोवर्धन पर्वत, भारत के संविधान की प्रतिकृति, नंदी एवं शिवलिंग, स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रीय ध्वज, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होल्कर, गुरुकुल पाठशाला, रूफ टॉप गार्डनिंग, समुद्री जीवों की झांकी, तितली, गरुड़, विवाह मंडप, सारस पक्षी जोड़ा, सुदर्शन चक्र एवं शंख सहित अनेक विषयों पर आधारित पुष्प आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जो प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बनी हुई हैं.
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में जनभवन प्रांगण, लखनऊ में 6 फरवरी 2026 से आयोजित प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में दर्शकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी जनसामान्य के अवलोकन हेतु 9 फरवरी 2026 तक खुली रहेगी pic.twitter.com/KV1uNi1HLj— Governor of Uttar Pradesh (@GovernorofUp) February 7, 2026