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दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां: 2 करोड़ से ज्यादा चालान लंबित, हर दिन कट रहे हजारों नए चालान

लोक अदालत, इवनिंग और वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट के बाद भी कम नहीं होती पेंडेंसी.

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां: 2 करोड़ से ज्यादा चालान लंबित
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां: 2 करोड़ से ज्यादा चालान लंबित (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 7:56 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं. इसकी वजह से उनके ट्रैफिक चालान भी कटते हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील एडवोकेट रचित गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में लंबे समय से दो करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित हैं. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इन चलानों का निस्तारण कराने के लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर विशेष लोक अदालतें भी लगाई जा रही हैं.

इसके साथ ही 2 साल पहले इवनिंग ट्रैफिक कोर्ट की व्यवस्था भी शुरू की गई थी, जिसमें शाम को 5 से 7 बजे तक कोई भी अपना स्लॉट बुक करके संबंधित कोर्ट में जाकर अपने चालान का निस्तारण करा सकता है. इसके अलावा, अभी हाल ही में 5 जुलाई से वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट जो शनिवार और रविवार को लगाने की व्यवस्था की गई है. उसमें जाकर भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी के एक साथ 20 चालान का निपटारा करा सकता है.

कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील एडवोकेट रचित गुप्ता को सुनिए (ETV Bharat)

चालान निस्तारण की तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी कम नहीं होते लंबित चालान

तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चलानो की संख्या कम नहीं हो रही है. एडवोकेट रचित गुप्ता ने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोक अदालत या स्पेशल ट्रैफिक की लोक अदालत में या इवनिंग ट्रैफिक कोर्ट या वीकेंड कोर्ट में जितने चलानों का भुगतान नहीं हो पता है उससे कई गुना अधिक चालान एक महीने में कट जाते हैं. चालान कटने का बड़ा कारण दिल्ली में जगह-जगह लगे कैमरे हैं, जो स्पीड का उल्लंघन होने पर चालान काट देते हैं.

उन्होंने बताया कि लोगों को कई जगह कैमरे लगे होने और कई रोड पर स्पीड लिमिट के बोर्ड न लगे होने के कारण पता नहीं चलता है और उनसे स्पीड लिमिट का उल्लंघन हो जाता है. इससे कैमरे से दिल्ली में प्रतिदिन कटने वाले चालानों की संख्या हजारों में होती है. एक महीना होते-होते यह संख्या लाख में पहुंच जाती है. इसलिए लोक अदालत या विशेष लोक अदालत एक बार लगने के बाद जब तक दोबारा लगती है तब तक एक से दो महीने का समय बीत जाता है. जितने चलानों का निस्तारण पिछली लोक अदालत में हुआ होता है उससे कहीं ज्यादा चालान कट चुके होते हैं.

इवनिंग कोर्ट और वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में सभी स्लॉट फुल

ट्रैफिक चलानों के बड़ी संख्या में लंबित होने के चलते लोग चालान भरने के लिए सरल व्यवस्था का इंतजार करते हैं जैसे ही चालान निपटाने के लिए कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो लोग उस व्यवस्था के माध्यम से चालान कराने के लिए स्लॉट बुक कर लेते हैं. ये स्लॉट सिर्फ 15 दिन या एक महीने के लिए नहीं बल्कि लगातार तीन-तीन महीने के लिए फुल हो जाते हैं. यही कारण है कि वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट के लिए सितंबर तक और इवनिंग ट्रैफिक कोर्ट के लिए जुलाई तक के स्लॉट फुल हैं. स्लॉट फुल होने के चलते मौजूदा समय में कोई अन्य व्यक्ति अपने वाहन का चालान वीकेंड या इवनिंग ट्रैफिक कोर्ट में निपटाने के लिए कोशिश करता है तो उसको स्लॉट नहीं मिल पाता है.

लंबित चलानों को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता रचित गुप्ता का ने कहा, ''मैं लगातार पिछले कई साल से कोर्ट में चालानों के निपटारे का काम करता हूं. यह बात सही है कि 2 करोड़ से ज्यादा चालान दिल्ली में ट्रैफिक के लंबे हैं. इसकी वजह से लोक अदालत, इवनिंग कोर्ट, वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में चालान का निपटारा कराने के लिए बड़ी मारामारी है. हर कोई कम से कम पैसे में अपना चालान कराना चाहता है. इसलिए वह लोक अदालत, ईवनिंग कोर्ट का या वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट का स्लॉट मिलने का इंतजार करता है.''

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