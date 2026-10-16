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भिवानी में आटा चक्की संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

आटा चक्की संचालक की मौत ( ETV Bharat )

भिवानी: शहर के दिनोद रोड स्थित ब्रह्मा कॉलोनी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो अपने घर पर ही आटा चक्की चलाते थे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक के भाई और कॉलोनी की कुछ महिलाओं ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं मृतक की पत्नी और उसके पिता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जितेंद्र के शराब पीने के बाद छत से गिरने की बात कही है.

भिवानी के खैरपुरा गांव रहने वाला था मृतकः पुलिस का कहना है कि "फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं और मामले की जांच की जा रही है. शुक्रवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे मृतक के परिजनों को घटना की सूचना मिली. सुबह करीब सात बजे स्थानीय पार्षद अनिल कुमार को भी पड़ोसी के माध्यम से जितेंद्र की मौत की जानकारी मिली. पार्षद अनिल के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचे तो जितेंद्र घर में फर्श पर मृत अवस्था में पड़े थे और आसपास खून बिखरा हुआ था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मृतक की उम्र करीब 42 से 45 वर्ष बताई जा रही है. वह भिवानी के खैरपुरा गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में ब्रह्मा कॉलोनी में रहकर आटा चक्की चलाते थे. उनकी शादी करीब साढ़े पांच साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं.

भिवानी में आटा चक्की संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत (ETV Bharat) भाई ने भाई और एक डॉक्टर पर जताया संदेहः मृतक के भाई सुनील कुमार ने अपनी भाभी और एक स्थानीय डॉक्टर पर संदेह जताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि "आसपास के लोगों को भी घटना पर संदेह है." उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वहीं कॉलोनी की महिलाओं ने भी मामले में न्याय की मांग की है. महिला बीना ने दावा किया कि घटना से करीब 15 दिन पहले भी घर में मारपीट हुई थी. महिलाओं ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए पुलिस से सभी पहलुओं की जांच करने की मांग की है.