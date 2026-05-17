बनारस में खुलेगा फ्लोरीकल्चर सेंटर, फूलों की खेती से किसानों को मालामाल बनाने की दी जाएगी ट्रेनिंग
केंद्र में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती करना सिखाया जाएगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:43 AM IST
वाराणसी: धर्म नगरी काशी के कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में फूलों की खेती का एक आधुनिक केंद्र (फ्लोरीकल्चर सेंटर) बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बनारस में साल भर फूलों की कमी को दूर करना और स्थानीय किसानों की कमाई बढ़ाना है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इस आधुनिक केंद्र में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती करना सिखाया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी और यहां के किसानों की आमदनी बढ़ेगी.
वाराणसी बीते 11 सालों से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. यहां रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख पर्यटक और श्रद्धालु आते रहते हैं. ऐसे में वे सभी यहां के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए जाते हैं. साथ ही, स्थानीय स्तर पर भी तरह-तरह के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं.
इन सभी में फूलों की आवश्यता पड़ती ही है. मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि बारिश आदि के कारण फूल खराब हो जाते हैं और किसानों-व्यापारियों को फूल बाहरी राज्यों से मंगाने पड़ते हैं. मगर अब इस समस्या का हल तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
साथ ही, सेंटर भी उधर स्थापित होता रहेगा और इधर हम लोग डेमोंस्ट्रेशन करके अन्य कृषकों को प्रेरित करने का काम करेंगे. वाराणसी में साल भर फूलों की उपयोगिता और मांग बनी रहती है. ऐसे में हमारे किसान गेंदा की खेती से इसे पूरा करते रहते हैं.
यह सेंटर ऑफ फ्लोरीकल्चर बन जाने के बाद हम लोग उसमें फूलों की खेती को बनाए रखने का काम करेंगे, जिससे यहीं पर ही साल भर फूलों की उपलब्धता बनी रहे. गेंदा के साथ-साथ हम लोग गुलाब, जरबेरा और जो फूल बुके में प्रयोग होते हैं उन फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे.
बता दें कि वाराणसी के कई अलग-अलग हिस्सों में लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती होती है. इसमें लगभग 80 फीसदी रकबे में गेंदा के फूलों की खेती होती है. बाकी में ग्लैडिओलस, गुलाब, क्राइसेंथिया आदि फूलों की खेती की जाती है. बताया जा रहा है कि वाराणसी के साथ ही मथुरा और अयोध्या में भी सेंटर ऑफ फ्लोरीकल्चर का प्लान स्वीकृत हुआ है.
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