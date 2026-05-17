बनारस में खुलेगा फ्लोरीकल्चर सेंटर, फूलों की खेती से किसानों को मालामाल बनाने की दी जाएगी ट्रेनिंग

इन सभी में फूलों की आवश्यता पड़ती ही है. मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि बारिश आदि के कारण फूल खराब हो जाते हैं और किसानों-व्यापारियों को फूल बाहरी राज्यों से मंगाने पड़ते हैं. मगर अब इस समस्या का हल तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार राय ने बताया कि जनपद वाराणसी में सेंटर ऑफ फ्लोरीकल्चर की स्थापना की जा रही है, जिसमें फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लूज फ्लावर्स की खेती को हम लोग मुख्यत: बढ़ावा देंगे, जिससे मन्दिरों के इस शहर में पर्याप्त मात्रा में वर्ष भर फूलों की उपलब्धता बनी रहे.

फूलों का बाग (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि, हम लोगों ने कृषकों का भी चयन कर लिया है, जहां पर हम लोग इसका डेमोंस्ट्रेशन कराएंगे. सबसे पहले हम लोग गेंदा की खेती का 10-10 हेक्टेयर प्रति ब्लॉक में कराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे वहीं से कृषकों को अच्छे गेंदे की पौध हम तत्काल उपलब्ध करा सकें.

इसी क्रम में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर अपने निदेशालय भेजा हुआ है. वहां यह योजना स्वीकृत भी हो गई है. यह कृषि विज्ञान केंद्र, कल्लीपुर पर प्रस्तावित है. इसके लिए भूमि का चयन हो गया है और आशा है कि जैसे ही अभी बजट आता है, हम लोग यह सेंटर बनवाने के लिए पैसा ट्रांसफर कर काम कराना शुरू कर देंगे.

साथ ही, सेंटर भी उधर स्थापित होता रहेगा और इधर हम लोग डेमोंस्ट्रेशन करके अन्य कृषकों को प्रेरित करने का काम करेंगे. वाराणसी में साल भर फूलों की उपयोगिता और मांग बनी रहती है. ऐसे में हमारे किसान गेंदा की खेती से इसे पूरा करते रहते हैं.

फूलों की दुकान (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि बारिश के समय में यहां जलभराव की स्थिति हो जाती है और पेड़-पौधे क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं. इस कारण से अकसर बाहर से फूल और पौधे मंगाने पड़ते हैं. पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से फूलों की सप्लाई होती है.

यह सेंटर ऑफ फ्लोरीकल्चर बन जाने के बाद हम लोग उसमें फूलों की खेती को बनाए रखने का काम करेंगे, जिससे यहीं पर ही साल भर फूलों की उपलब्धता बनी रहे. गेंदा के साथ-साथ हम लोग गुलाब, जरबेरा और जो फूल बुके में प्रयोग होते हैं उन फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे.

गुलाब की फूल (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत हम किसानों को बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराते हैं. सेंटर ऑफ फ्लोरीकल्चर बन जाने से उसमें एक नया आयाम स्थापित होगा और कृषकों को हम लोग और बेहतर तरीके से लाभ प्रदान कर पाएंगे.

गुलाब की गुलदस्ता (Photo Credit: ETV Bharat)

बता दें कि वाराणसी के कई अलग-अलग हिस्सों में लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती होती है. इसमें लगभग 80 फीसदी रकबे में गेंदा के फूलों की खेती होती है. बाकी में ग्लैडिओलस, गुलाब, क्राइसेंथिया आदि फूलों की खेती की जाती है. बताया जा रहा है कि वाराणसी के साथ ही मथुरा और अयोध्या में भी सेंटर ऑफ फ्लोरीकल्चर का प्लान स्वीकृत हुआ है.

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