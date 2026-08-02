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हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा; रात में पहरा दे रहे ग्रामीण, प्रशासन भी अलर्ट

ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के कारण उन्हें कभी भी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है.

हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा.
हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 11:22 AM IST

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हापुड़: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान हो रहा है. पानी खेतों से होता हुआ खादर क्षेत्र के गांवों की तरफ बढ़ रहा है. इससे ग्रामीण दहशत में हैं और रातों को पहरा दिया जा रहा है.

हापुड़ में गंगा के बढ़ते जलस्तर से अब तक सैकड़ो बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है. गंगा का पानी खेतों से होता हुआ गांव के अंदर तक पहुंचने को तैयार है. इसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है. गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के खादर क्षेत्र के गांव के पास गंगा का पानी पहुंच चुका है.

ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के कारण उन्हें कभी भी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. जल स्तर बढ़ते ही निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी. हालांकि, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. गढ़ एसडीएम श्रीराम यादव लगातार टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी हैं.

हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा. (Video Credit: ETV Bharat)

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि खादर क्षेत्र में पांच बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं. बाढ़ चौकियों पर अधिकारियों ने कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए हैं. बाढ़ चौकियों पर नाव, टॉर्च, ट्यूब और लाउडस्पीकर जैसी अन्य आवश्यक राहत सामग्री को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान किया जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने और गंगा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खादर के कुछ गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. काकाठेर की मढैया, गढ़वाली, नयाबांस और कुदैनी की मढैया सहित कुछ गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

प्रशासन लगातार खादर क्षेत्र के गांव की निगरानी कर रहा है, ताकि बाढ़ की स्थिति बनते ही तुरंत ग्रामीणों को राहत दी जा सके. इसके बाद भी गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ ग्रामीणों के चेहरे पर बाढ़ का डर ओर रहन-सहन की चिंता साफ देखी जा सकती है.

नाव तैयार कर रहे ग्रामीण प्रेमपाल ने बताया कि बाढ़ आने पर राशन और पशुओं के चारे की परेशानी हो जाती है. ग्रामीणों को यह भी डर सता रहा है की गंगा कटान कर रही हैं तो गांव भी हमारा कट जाएगा.

किसानों की फसलें पानी आने से नष्ट हो गई हैं. बच्चों को स्कूलों में आने- जाने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ेगी और पानी में आने-जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा. ग्रामीण बाढ़ के डर से रात को जागकर पहरा भी दे रहे हैं.

ग्रामीण मोमराज ने बताया कि हम नाव तैयार कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ आ रही है। घर का सामान और पशुओं का चारा लाने के लिए नाव की जरूरत पड़ेगी. पानी लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ कभी भी आ सकती है. बाढ़ आने पर ग्रामीणों को आने-जाने, राशन और पशुओं के चारे की बहुत समस्या हो जाती है.

गढ़ एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि बाढ़ के लिए शासन और प्रशासन की तैयारी की जा चुकी है, जिससे ग्रामीणों को कोई समस्या नहीं आएगी. खादर क्षेत्र के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित गांवों में जाकर बाढ़ बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है.

ग्रामीणों को कैसे और क्यों सतर्क रहना है, इसके बारे में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है. क्षेत्र में बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहते हैं.

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