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हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा; रात में पहरा दे रहे ग्रामीण, प्रशासन भी अलर्ट

हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान हो रहा है. पानी खेतों से होता हुआ खादर क्षेत्र के गांवों की तरफ बढ़ रहा है. इससे ग्रामीण दहशत में हैं और रातों को पहरा दिया जा रहा है. हापुड़ में गंगा के बढ़ते जलस्तर से अब तक सैकड़ो बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है. गंगा का पानी खेतों से होता हुआ गांव के अंदर तक पहुंचने को तैयार है. इसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है. गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के खादर क्षेत्र के गांव के पास गंगा का पानी पहुंच चुका है. ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के कारण उन्हें कभी भी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. जल स्तर बढ़ते ही निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी. हालांकि, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. गढ़ एसडीएम श्रीराम यादव लगातार टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी हैं. हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा. (Video Credit: ETV Bharat) एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि खादर क्षेत्र में पांच बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं. बाढ़ चौकियों पर अधिकारियों ने कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए हैं. बाढ़ चौकियों पर नाव, टॉर्च, ट्यूब और लाउडस्पीकर जैसी अन्य आवश्यक राहत सामग्री को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान किया जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने और गंगा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद खादर के कुछ गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. काकाठेर की मढैया, गढ़वाली, नयाबांस और कुदैनी की मढैया सहित कुछ गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है.