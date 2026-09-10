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लखीमपुर के दुधवा पार्क में घुसा नेपाली नदी का पानी, वन कर्मी नावों से कर रहे पेट्रोलिंग

दुधवा पार्क में घुसा बाढ़ का पानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते नेपाल की नदियां उफान पर हैं. जिसका असर भारत में दिख रहा है. भारत-नेपाल बॉर्डर से होकर निकलने वाली नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है. हालत यह है कि बाढ़ का पानी दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों तक पहुंच गया है. नेपाल की सुहेली नदी में पानी आने से दुधवा के अधिकांश हिस्से में जलभराव हो गया है. पानी इतना ज्यादा है कि वन्यजीवों को जान बचाने के लिए जंगल के बाहर भागना पड़ रहा है. जंगल के अंदर खाने का संकट हो गया है. दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन अलर्ट हो गया है. तीन फीट बाढ़ के पानी में वन कर्मी गश्त कर रहे हैं. बारिश और नदियों का कहर वन्यजीवों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है. बाढ़ के कारण जलभराव होने से जंगल क्षेत्र में पेट्रोलिंग में भी दिक्कत आ रही है. शाकाहारी वन्यजीवों के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है. वहीं बाघ और तेंदुआ को भोजन तलाशना मुश्किल पड़ रहा है.