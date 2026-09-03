डेढ़ महीने में तीसरी बार बिहार के इस गांव में आई आपदा, 20-30 घरों में घुसा बाढ़ का पानी
बगहा के रेवहिया में 20-30 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया. डेढ़ महीने में तीसरी बार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी. रिपोर्ट- दिलीप कुमार
Published : September 3, 2026 at 4:51 PM IST
बगहा : बिहार के बगहा अनुमंडल अंतर्गत मधुबनी प्रखंड के चिउरही पंचायत के रेवहिया गांव में नदी के कटाव के बाद अब बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही गुरुवार की सुबह पंचायत के वार्ड नंबर 4 के करीब 20 से 30 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया.
रेवहिया गांव में बाढ़ का संकट
अचानक पानी घरों में प्रवेश करने से लोगों में अफरातफरी मच गई है. प्रभावित परिवारों ने आननफानन में घरों में रखे सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया. हालांकि सुबह करीब 10 बजे के बाद गंडक नदी का जलस्तर सामान्य होने लगा.
दोहरी मार से ग्रामीण परेशान
इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. ग्रामीणों का कहना है कि नदी के कटाव के कारण पहले से ही गांव के लोग परेशान हैं. अब बार-बार बाढ़ का पानी घरों में घुसने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
डेढ़ महीने में यह तीसरी बार बाढ़
चिउरही पंचायत के मुखिया विजय यादव ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ महीने में यह तीसरा मौका है, जब रेवहिया के लोगों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि गुरुवार को बाढ़ के पानी से करीब 20 से 30 घर प्रभावित हुए हैं.
"रेवहिया के लोग एक ओर गंडक नदी के कटाव से परेशान हैं. वहीं दूसरी ओर उन्हें बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. इससे ग्रामीणों के सामने आवास और रोजमर्रा के सामान की सुरक्षा की समस्या बनी हुई है."-विजय यादव, मुखिया, चिउरही पंचायत
"गंडक नदी के जलस्तर में थोड़ी वृद्धि के कारण चिउरही पंचायत के वार्ड नंबर चार के कुछ घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था. फिलहाल स्थिति सामान्य है और जलस्तर में कमी आने के बाद हालात नियंत्रण में हैं."- नन्दलाल राम, सीओ,मधुबनी
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