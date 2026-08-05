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कुरुक्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप, मुख्य मार्ग से आवागमन बाधित, कई गांवों के खेत जलमग्न

पहाड़ी क्षेत्र में बरसात के चलते कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है.

FLOODS IN KURUKSHETRA
FLOODS IN KURUKSHETRA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 7:46 PM IST

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कुरुक्षेत्रः पिछले दो दिनों से हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बरसात हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में भी बरसात काफी अच्छी हुई है जिसका असर अब मैदानी क्षेत्र में देखने को मिला है. अगर बात करें हिमाचल में बरसात होने से चलते मारकंडा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है जिसे कठवा गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं.

मारकंडा नदी में बह रहा है 14300 क्यूसेक पानीः जब भी हरियाणा और हिमाचल में बरसात होती है तो मारकंडा नदी के तट पर शाहाबाद में स्थित गांव के लोगों के लिए बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. यही हाल एक बार फिर से कठवा गांव में हुआ है. मौजूदा समय में यहां मारकंडा नदी में करीब 14300 क्यूसेक पानी बह रहा है. वहीं अगर मारकंडा नदी की बात करें मुलाना में 18000 क्यूसेक पानी जबकि कला आम में 8500 क्यूसेक पानी बह रहा है. अब जलस्तर कम होने लगा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है. रात तक पानी कम हो जाएगा लेकिन इस बरसात की वजह से एक बार फिर से गांव की मुख्य सड़क बंद हो गई है जिसे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और करीब 100 एकड़ फसल जल मग्न हो गई है.

Floods in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप (ETV Bharat)

हर साल बाढ़ से होती है परेशानीः यह कोई पहली बार नहीं हुआ यहां पर बरसात के चलते हर साल यही स्थिति होती है. जिला प्रशासन के द्वारा भी यहां पर प्रबंधन को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं. मुख्यमंत्री के द्वारा खुद यहां के लिए फंड भी जारी किया जा चुका है. लेकिन उसके बावजूद भी यहां की स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है. प्रशासन की तरफ से कोई भी सुधार नहीं किया गया है जिसके चलते यहां के एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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