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कुरुक्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप, मुख्य मार्ग से आवागमन बाधित, कई गांवों के खेत जलमग्न

कुरुक्षेत्रः पिछले दो दिनों से हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बरसात हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में भी बरसात काफी अच्छी हुई है जिसका असर अब मैदानी क्षेत्र में देखने को मिला है. अगर बात करें हिमाचल में बरसात होने से चलते मारकंडा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है जिसे कठवा गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं.

मारकंडा नदी में बह रहा है 14300 क्यूसेक पानीः जब भी हरियाणा और हिमाचल में बरसात होती है तो मारकंडा नदी के तट पर शाहाबाद में स्थित गांव के लोगों के लिए बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. यही हाल एक बार फिर से कठवा गांव में हुआ है. मौजूदा समय में यहां मारकंडा नदी में करीब 14300 क्यूसेक पानी बह रहा है. वहीं अगर मारकंडा नदी की बात करें मुलाना में 18000 क्यूसेक पानी जबकि कला आम में 8500 क्यूसेक पानी बह रहा है. अब जलस्तर कम होने लगा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है. रात तक पानी कम हो जाएगा लेकिन इस बरसात की वजह से एक बार फिर से गांव की मुख्य सड़क बंद हो गई है जिसे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और करीब 100 एकड़ फसल जल मग्न हो गई है.