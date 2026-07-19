ETV Bharat / state

WATCH: ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया मकान, यूपी में बाढ़ का कहर बढ़ने लगा

बलिया जिले के गोपालनगर टाड़ी गांव मे सरयू नदी के भीषण कटान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

ग्रामीणों ने बताया कि सरयू की तेज लहरें लगातार इन मकानों से टकरा रही हैं, जिससे कई और मकान विलीन होने का भय बना हुआ है. भीषण कटान की भयावह से पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है.

बलिया: यूपी में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. बलिया जिले के गोपालनगर टाड़ी गांव में सरयू नदी के भीषण कटान से 3 मकान नदी में विलीन हो गए. बता दें, अबतक 4 मकान ढह चुके हैं.

लोग सालों की मेहनत से बनाए गए अपने घरों को स्वयं छोड़कर ट्रैक्टरों पर सामान लादकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. कटान पीड़ितों का कहना है कि पिछले 4 सालों में गांव के 375 से अधिक लोगों के मकान सरयू नदी में समा चुके हैं.

जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भोजपुरवा गांव और गोपालनगर टांडी गांव में कटान हो रहा है. अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है. राहत बचाव का काम भी जारी है, कटान में मकान विलीन लोगों को जल्दी ही कुछ मुआवजा दिया जाएगा. बाकी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

हालांकि Flood Department भी पूरे प्रयास में जुटा है. प्लास्टिक की बोरियों में मिट्टी भरकर कटान स्थल पर डाले जा रहे हैं, लेकिन इससे कटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. लगातार बढ़ते कटाव से ग्रामीणों में भय और आक्रोश व्याप्त हैं.

ये भी पढ़ें- UP में भारी बारिश का अलर्ट: बांदा, गाजीपुर, हमीरपुर में खूब बरसे बादल, आज इन जिलों का नंबर, जानिए मौसम का हाल