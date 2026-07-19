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WATCH: ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया मकान, यूपी में बाढ़ का कहर बढ़ने लगा

बलिया के गोपालनगर टाड़ी गांव में जलस्तर बढ़ने से अब तक 4 मकान नदी में समा चुके, अन्य जिलों में भी बढ़ रहा जलस्तर.

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बलिया जिले के गोपालनगर टाड़ी गांव मे सरयू नदी के भीषण कटान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 11:36 AM IST

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बलिया: यूपी में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. बलिया जिले के गोपालनगर टाड़ी गांव में सरयू नदी के भीषण कटान से 3 मकान नदी में विलीन हो गए. बता दें, अबतक 4 मकान ढह चुके हैं.

मंगला प्रसाद सिंह, DM (Video Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कि सरयू की तेज लहरें लगातार इन मकानों से टकरा रही हैं, जिससे कई और मकान विलीन होने का भय बना हुआ है. भीषण कटान की भयावह से पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल है.

लोग सालों की मेहनत से बनाए गए अपने घरों को स्वयं छोड़कर ट्रैक्टरों पर सामान लादकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. कटान पीड़ितों का कहना है कि पिछले 4 सालों में गांव के 375 से अधिक लोगों के मकान सरयू नदी में समा चुके हैं.

जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भोजपुरवा गांव और गोपालनगर टांडी गांव में कटान हो रहा है. अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है. राहत बचाव का काम भी जारी है, कटान में मकान विलीन लोगों को जल्दी ही कुछ मुआवजा दिया जाएगा. बाकी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

हालांकि Flood Department भी पूरे प्रयास में जुटा है. प्लास्टिक की बोरियों में मिट्टी भरकर कटान स्थल पर डाले जा रहे हैं, लेकिन इससे कटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. लगातार बढ़ते कटाव से ग्रामीणों में भय और आक्रोश व्याप्त हैं.

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बलिया में नदी कटान से ढहा मकान
नदी कटान से ढहा मकान
RIVERBANK EROSION IN BALLIA

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